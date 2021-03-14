荷李活導演占士金馬倫（James Cameron）執導的2009年經典科幻電影《阿凡達》（Avatar），續集雖然已經完成拍攝，但要等到明年12月才有得睇。曾經是全球最高票房電影的《阿》片近日在中國重映，昨日周六單日票房高收800萬美元（6,240萬港元），令電影再次成為史上全球最高票房電影。

受到武漢肺炎疫情影響，不少新片都被迫延期上映，中國近日重映12年前的《阿凡達》依然大受歡迎，令全球累積票房急升至28億美元（約218.4億港元），超越2019年超英電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）創下的27.97億美元（約218.17億港元）紀錄，重奪史上全球最高票房電影寶座。《阿凡達》監製Jon Landau表示感到驕傲：「占士和我對於這部電影能在這個空前的時期再次上畫感到震驚，我想多謝中國fans的支持，我們正在努力製作餘下的續集，期待分享巨大故事的延續。」至於Marvel亦在Twitter留言「愛你3000」，祝賀占士和Jon Landau重奪冠軍。

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