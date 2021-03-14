韓國男團東方神起的35歲成員U-Know接連爆出是非，繼日前被爆因反防疫規定而遭警方調查，隨後有韓媒踢爆U-Know夜蒲的地方是非法酒吧，令他急被廣告商割席。未知是否因U-Know成為新聞人物，有網民翻摷他以前的言行，被質疑U-Know涉嫌棄養寵物。

09年送到訓練所後冇消息

近日有人在網上論壇發表了以「U-Know領養了小狗一年，之後將牠送到訓練所，12年來沒有任何消息」為題的文章，內容引述U-Know過往在節目上說過的內容，網民指U-Know曾於2012年播出節目《Beatles code 2》中，提及在2008年領養了一隻西伯利亞雪橇犬（Siberian Husky），當時U-Know指因身邊人的不滿，所以將小狗送到訓練所，透露小狗已在訓練所第3年，當時主持人卓在勳已質疑是棄養，但U-Know就強烈否認，並在鏡頭上表示過段時間會接小狗回家。不過多年過去，U-Know似乎沒有再提起小狗，因而被質疑棄養寵物。

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