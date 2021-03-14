香港樂壇多年來主力有4大媒體舉行音樂頒獎禮，開台5年的ViuTV早前宣佈今年舉行頒獎禮，將於4月18日舉行。頒獎禮強調以民為主，接受公開投票，昨晚在社交平台宣佈候選名單，今日起開始接受公眾投票，獎項類別主要是男、女歌手、組合、唱作人、歌曲等獎項，幕後獎項包括：作曲、填詞、編曲和監製獎項。已於台灣定居少有在香港露的林夕和剛猝逝的太極成員Gary Tong亦在候選名單中。而新人獎包括MIRROR成員姜濤、柳應廷、盧瀚霆等，而不意外地最多網民留言支持姜濤。

音樂節目《Chill Club》今次的頒獎禮，候選名單計算由2020年5月31日開始，至2021年2月28日推出兼上榜的歌曲，當中「Chill Club 年度男歌手」、「Chill Club年度女歌手」、「Chill Club年度組合」等獎，歌手40周內其原創歌曲或與其他歌手創作的歌曲曾在《Chill Club 推介榜》上榜至頭3位的歌手。「Chill Club 年度新人」則是許算由2020年5月31日開始，至2021年2月28日前，40周內其歌曲曾於《Chill Club推介》節目內播出或曾在《Chill Club 推介榜》上榜的新歌手。

名單中大部份的名字都是頒獎禮的常客，有份角逐的大星包括：黎明、李克勤、容祖兒，而升上一歌之位的張敬軒因去年沒有歌曲推出，故未出現於名單中。新人也是受注目的項目，「親生仔」MIRROR成員姜濤、柳應廷、盧瀚霆有份角逐，網民大部份留言支持姜濤得獎，反應並不意外。而同是「親生仔」的駱振偉角逐的項目有5個：男歌手、唱作歌手、十大歌曲、填詞人及新人獎。

另外，《Chill Club》鼓勵一班樂壇幕後人，已於台灣居住的林夕於填詞人名單中，同一項目姜濤也有份角逐。

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