日本綜藝節目《阿笨與阿占》可算是香港人的集體回憶，今日阿笨的五歲囡囡Pudding已接棒拍《I Love大家的動物園》，年頭更跟主持人相葉雅紀一齊踏單車，雖然惹來愛護動物組織批評會破壞野生動物的天性，但醒目又精靈的Pudding顯然盡得爸爸真傳。至於阿占亦與伴侶誕下兩隻狗仔及三隻狗女，可惜在2016年與世長辭。
2016年阿占離世 艾粒難忘猩狗情深
當年今日，2016年3月14日，《蘋果日報》娛樂C1頭條，報道鬥牛犬阿占與世長辭，終年12歲。當年《志村動物園》節目組得知阿占逝世的消息，特別在結尾播出《阿笨與阿占》昔日溫馨場面作追悼；各地網民都深表惋惜，紛紛留言悼念；而在香港，為阿笨阿占聲演的Donald和少爺占都表示好唔開心，Donald說：「有幸可以為牠們配音，最有印象一集係一齊過河嗰集，最後阿笨拉着阿占一齊過河嗰幕最感動！」原來當年艾粒跟阿笨和阿占緣慳一面，究竟發生甚麼事？即睇蘋果寶庫︱《阿笨與阿占》鬥牛犬阿占16年離世。
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