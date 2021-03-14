27歲日本男星成田凌由模特兒轉身成新世代演員，近年吃香影壇及劇界，2013年入行的他，從2015年登上大銀幕至今已參演逾20部電影，今年上半年亦有四部新片排隊上映，而且更成為電影頒獎禮的常客。

成田凌與大倉忠義合演的BL電影《愛在末路之境》，大前日起已在香港上畫，該作翻拍自水城雪可奈創作的漫畫作品《窮途之鼠芝士夢》，拍成真人版由著名導演行定勳負責執導，兩位男星在片中挑戰大膽尺度，全裸及露股上陣，演繹當中的激情床戲，成田凌早前在「第63屆藍絲帶電影獎」中勇奪最佳男配角，而將在本周五舉行的「第44屆日本電影學院大獎」上，成田凌亦入圍最佳男配角，有望靠這個同志角色再添殊榮。

有「日本奧斯卡」之稱的「日本電影學院大獎」，今年會由上屆影后沈恩京與羽鳥慎一擔任司儀，長澤正美、松坂桃李、吉澤亮會以頒獎嘉賓登場，成田凌在《愛在末路之境》中表現亮眼，憑電影入圍最佳男配角，對手還有渡邊謙、妻夫木聰、星野源、宇野祥平，而長澤正美則成為本年度的影后大熱。

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