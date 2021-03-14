今年66歲的金燕玲，早前在YouTube開設頻道拍攝自家節目《金燕玲隨心。隨興》，她於月初推出的首集中，自爆患上乳癌，是繼2019年患子宮癌後再度患上癌症，而她已入院做完手術，正等待報告是否需要做化療、電療，同時已兩年沒拍戲的她，已復工投入何超儀的新戲拍攝。

金燕玲昨晚推出第二集，節目中她提到廣東話講得不好，有網民提議她用回其母語國語，故她在節目中一時廣東話、一時國語。她談到首集中自爆再患癌，說出來時心情有點激動及流淚，她指自己是個容易情緒波動的人，開心或不開心都會流眼淚。

提及好友俞琤幫她改了「金燕梳」的花名，因為她經常叫人買保險，她說︰「保險係要買，因為我今次開刀要40幾萬，如果冇買保險，生cancer仲會有心臟病呢！大家要量力去買保險，喺你生病時，無後顧之憂。」至於近況，她笑言︰「我開咗刀OK嘅，可以保住我嘅乳房，唔使切除，而家等緊報告，最多做埋化療，電療就一定要做，我已接受咗。」

曾是四屆金像獎、兩屆金馬獎女配角的金燕玲，即使再度患癌，她仍敬業樂業，更透露近日已投入何超儀的新戲《Mother Tongue》拍攝工作，她說︰「我已開咗一日工，都兩年幾冇工作，好幸運我有病前接咗呢部戲。」談到這部戲，她自爆拍攝時瘀事，她說︰「套戲要講英文，緊張到我呢，都唔知自己噏乜，緊張到標汗，講英文對白，慌張到講錯，一塌糊塗。」她指自己英語不太靈光，但居然有人給錢請她拍，又可配合她，她開工前一天去見醫生，才知可否翌日開工，故劇組也很冒險。

提到有一次她在診所遇到一位同樣患癌的女士，大家傾談中互相勉勵，雖然跟對方萍水相逢，但她想藉着節目向對方說聲「加油」，她坦言自己好幸運，有一位乖女兒及很照顧她的好友在身邊。

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