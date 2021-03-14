近日西營盤URSUS Fitness健身群組令疫情火速蔓延，有逾百人「中招」，這是第二大感染群組。由於病毒已在社區大爆發。政府有見確診人數再度急升，昨晚突襲封半山干德道與羅便臣道的殷樺花園第一、二期及雍景台第一、二座，阻止居民離開，封區進行強制檢測，最早今朝9點已解封。截至今日凌晨2時，共有1,855名居民接受檢測，當中沒有確診個案。

薛家燕連同子女及新抱，一家五口都居住中半山殷樺花園，當知悉屋苑內有住客確診，他們都等候進行檢測，家燕姐昨日更取消電台工作全日在家中，昨晚政府大陣仗封區強制檢測，家燕姐由大女石祐珊陪同下凌晨1時許下樓，並步往衞生署設立的臨時檢測地點接受強檢，約20分鐘後返回住所。家燕姐向在場記者表示「冇事，唔使擔心」。

今日凌晨近3時，家燕姐短訊回覆《蘋果》：「Thx，半夜剛做完測試，朝早9點便有結果，應該沒事吧！謝謝關心。」今早10時多，家燕姐再報平安：「今早剛剛有報告是陰性，Thx God!心安了，謝謝你關心。」問到今早凌晨時去帳篷做檢測情況，她續說：「不辛苦，很快的，因為人多，所以1點半才到樓下，不然要排隊等候，所以昨晚2點才睡，睡覺前還要回覆朋友的問候，消息傳開很快，連美加都知道，新抱一早便安排做先！謝謝關心，明天會照常工作！明天試裝，排舞，後天要拍攝！」家燕姐向來防疫意好高，新抱Zoe最近宣佈有喜，疫情下陀B，當然也會額外謹慎。

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