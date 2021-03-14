2019年參加大台選美出身的蔡嘉欣，入行以來工作量一般，通常主持節目分享化妝心得。不過搵食艱難，靠做演員未必可以生活，所以她亦有做網上生意，要靠做生意副業賺錢，近日生意越做越大，兼且代理美容保健產品。昨日她在IG上的限時動態貼出相片，其中一張她拿着一大叠「金牛」，然後寫着：「每次都心驚膽顫地」。

原來蔡嘉欣要做海外匯款，親自帶了40多萬元到找換店辦理匯款，她接受傳媒訪問時表示，自己手持大筆現金，雖然自己駕車到達找換店，在過程中並不會接觸很多人，但自己還是十分緊張，最後能成功做匯款手續，安心晒。

蔡嘉欣當年參選港姐，打入五強，賽事後簽約為無綫旗下藝人，可惜星運平平，工作量不多，間中在劇集《愛‧回家》出現，兼主持女人節目及一些旅行節目，加上新聞不多，並非話題性人物。只是間中在個人社交平台貼泳裝，才會多一點曝光。

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