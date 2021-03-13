過了婚禮才一個星期，這天湯怡就陀住四個月身孕接受訪問，老公麥秋成載太太到現場，為公又為私，因為兩人之後要接受另一家媒體訪問。

新婚燕爾，問湯怡習慣被叫麥太未？「未呀！你知唔知簽完紙交換完戒指，佢（麥秋成）叫咗我一聲麥太，我第一個反應係，咩話？我完全未load到，我冇諗過佢會咁樣稱呼我。」

雙喜臨門，湯怡臉上簡直鑿住幸福兩個字。現在是最開心的階段？「我又唔覺得我以前唔開心嘅，但係我覺得𠵱家先係最精采嘅時候，其實我不嬲都好期待自己婚後嘅生活，𠵱家逐步實現緊。」

湯怡就像讀書年代那些在班中不甚起眼、成績不算亮麗的人，唔聲唔聲嚇你一驚，忽然同學聚會才揭發原來嫁人做媽媽，校花風頭躉反而愛海浮沉。「少女黎姿」湯怡不望變黎姿，自己小世界已滿足。

「我有時覺得，你越強求一樣嘢，你越難得到！」變身人妻人媽，湯怡笑住說：「好好享受我呢幾個月做公主嘅生活先！」

撰文：文嘉龍

佢畀到好大安全感

湯怡和麥秋成，大家以為大纜扯唔埋，原來兩人相識多年。1月中在Ig公開婚訊，還要雙喜臨門，旁人覺得愕然，湯怡亦說，很多事情也是估不到，「其實我同先生都有啲common friend，大家知道大家存在，但只係say hi say bye冇傾過偈。」

真正重遇，是在2018年HotCha的十周年重組音樂會，「嗰次都係冇傾偈，直到上年冇啦啦見到佢Ig story鋪咗佢食緊炸雞，我同佢講，啲雞皮好好食，跟住之後大家溝通多咗，不如下次約出嚟食啦，慢慢相處就一齊咗囉！」之前有說是經蔣家旻做媒人，三人行跟麥秋成學跳舞，原來不是；間接的媒人，可說是HotCha的Regen（張惠雅），難怪今次伴娘就是Regen。

湯怡說，在HotCha音樂會後，有朋友說要認真撮合她和麥秋成，她當時的反應是：「我第一個feedback畀我朋友，就係話呢個人好冇安全感喎，留返畀你！嗰時我未真正認識秋成，只係好表面睇佢，我覺得佢個樣曳曳哋，不過真正認識咗佢之後，同我第一刻感覺係兩回事，反而佢畀到好大安全感我。我未見過佢發脾氣，我係一個好易情緒波動嘅人，好多時好冇信心，但佢就畀到好大信心我囉！」

結婚和做媽媽，33歲湯怡覺得一切是timing問題，「爭在時間上囉，我覺得好多嘢都係timing問題，同埋上天賜咗一份好好嘅禮物畀我哋嘅時候，我哋就順住去行。」相處過後，她才放心認定麥秋成為結婚對象，「佢係一個好有家庭心嘅人，佢好孝順，成日返屋企食飯，佢又會做家務，呢個我覺得非常之難得！佢好耐心去照顧佢三隻小狗，我感覺呢個男人可以依靠，以後我係可以同佢一齊生活！」

湯怡說，麥秋成是個說到做到的人，甚至不用說，他已經做埋，「佢成日做好多嘢令我感動到喊，我自己比較感性啲，最重要係好多嘢佢唔係得把口講出嚟，佢真係實質做晒出嚟畀我睇到，（例如呢？）好難去具體去形容，我覺得講，可以講到天花龍鳳，但係最尾唔去做嘅時候，你就會好失望，但係佢係唔講，直頭做咗出嚟！」即係唔好得把口齋噏！

人越大唔想嘥時間

拍拖經歷不多的湯怡，她的初戀是和洪卓立拍了11年拖。拍了11年最後甩轆，自然會影響之後對感情的看法，湯怡說：「我都係好認真去選擇先開始一段感情，人越大我亦唔想嘥時間，同埋都唔想自己受咁多傷，就算邊個提出分手都好，你都係會傷心。完結咗一段感情，你一定會知道下一段想追求啲咩，或者你想要啲咩，所以都會認真咁去考慮先至開始。」

湯怡說，與洪卓立至今仍是好朋友，這位前度知道她的婚訊，私下亦有傳祝福給舊愛，「佢一知道都有send message恭喜我祝福我，大家keep住係好好朋友，將來佢有機會結婚點樣都好，大家都會祝福大家！」之前拍了11年拖冇諗過結婚？「嗰時反而冇諗過結婚，真係冇諗過！當然都有佢當中原因啦，但係過咗去嘅嘢我就唔想再提，反而𠵱家真係合適時間遇到合適嘅人，仲有份咁好嘅禮物，所以好開心。」

最老套的一句緣份，講完。舊的不去，新的不來，說到麥秋成的求婚過程，也是充滿驚喜，「佢都問咗我好多次，究竟你想個求婚係點樣，或者想個婚禮係點樣。其實對我嚟講，我覺得越簡單越好，我係諗住旅行結婚，當然𠵱家飛唔到啦，所以我係冇answer畀佢，我話唔緊要呀，你決定啦，你做乜都得㗎喇，佢個人喺我隔籬就得㗎啦！我都諗緊佢幾時求婚，我同佢講咗幾次，我一定要化咗妝唔可以好烏歪！我諗緊佢係咪夾埋我公司同事去計劃呃我呢，可能約咗我去銅鑼灣，佢係咪喺銅鑼灣進行呢個儀式呢，結果當我做完嘢嘅時候，冇發生過呢件事，我自己有少少失落！」結果，驚喜出現，「佢喺屋企附近set咗一個好靚嘅場景，首先嗰個moment係我哋兩個先，咁就求咗！」

閃電結婚，現在有四個月身孕，湯怡說，這段期間，辛苦了老公，「佢一個人做兩個人嘅嘢，好多時大肚婆會易攰易眼瞓，我就永遠坐喺屋企乜都唔做，我同佢講我好攰，但係我見到佢好勞碌咁洗衫晾衫拖地，我就有啲慚愧，我覺得佢好辛苦，我自己乜都唔做坐喺度同佢講好攰，有陣時我有啲負面情緒，我同佢講我覺得自己好似好冇用，反而佢咁多嘢做，仲要兼顧埋我嘅情緒，佢係仲辛苦！」

所以分工好的角色，湯怡只屬於廚房部門，「我都想付出吓，我唔想佢咁辛苦，好多時佢好take care我亦做晒所有嘢，但係屋企廚房部門就唔係佢負責，我負責煮啦，其實洗（碗），佢話佢洗嘅，但我話唔好啦，對我嚟講，你再洗埋碗嘅時候，我又付出少咗，所以我唔畀佢掂個廚房，其他家頭細務先係佢負責。」

跑步令我意志好強

公佈雙喜臨門當日，英皇高層Mani（霍汶希）對傳媒說：「湯怡16歲加入英皇這個大家庭，一路看着她逐步成長，現在她將成為幸福的新娘子及美麗的準媽媽，祝佢哋白頭到老永遠幸福！」由《美女廚房》的美少女廚神後加入英皇，不經不覺十多年。

「就算有家庭都好，我覺得影響唔到我事業，因為我𠵱家都係照常做嘢，我都同公司講，其實我坐完月一個月，我就可以即刻復工，因為我係一個唔可以唔做嘢嘅人，我都係一個工作狂，反而日日叫我坐喺屋企，當然都要照顧小朋友啦，但我好需要有返自己嘅時間同空間，你幫手湊嘅時候，我就出去做嘢，大家分配好呢啲時間。」其實去年，湯怡憑《反黑路人甲》成功入屋彈起，之後再遇上麥秋成，的確很幸運很夢幻，「上年對我嚟講好滿意，之前我喺呢一行都好一段日子啦，終於等到一套劇係大家咁深刻，咁啱我又遇上我另一半，好多嘢好夢幻，好多嘢都估計唔到，好似舊年3、4月套劇未出，疫情第一波，我喺屋企冇嘢做，我個人情緒都好低落！」

入行多年的發展，不及一套無綫電視劇來得厲害。湯怡曾經想過轉行，「因為半年坐咗喺度冇嘢做，又要畀家用又要自己生活費，好多嘢都係一個壓力，有時都諗出去打份工，有份穩定收入，多與少都好，起碼穩定吖，但係每次喺我set一個期限嘅時候就遇到一啲機會，所以一次又一次打消呢個念頭。」最低潮時，2014年正打算轉行，卻遇上港視斟合作，於是兩年間為港視拍了多套劇集。

自言性格內向的湯怡，承認自己多年來都不懂得爭取機會，「到𠵱家呢一刻我都覺得係，當然畀之前進步咗啦，但都仲有好大進步空間。我覺得性格呢樣嘢真係好難改到，如果唔做返我自己，我反而會好唔舒服，我覺得做呢一行，唔係一定要個個都好out going或者好多嘢講，總有唔同性格嘅人，我只係佔少數一個，文靜少少、內向少少嘅一type囉！我諗跑步都有對我影響，因為我跑馬拉松，我由跑10K、半馬到全馬，跑步令到我意志好強，所以好多時我都會覺得，再堅持落去就啱㗎喇，總會有機會畀自己，咁就十幾年喇！」

曾經學唱歌但自問當不起歌手，反而面對鏡頭可以發現自己另一面，「拍戲可以抽離自己，好似拍《盲女驚魂》戲中情緒好波動，我覺得又幾好玩喎，我發現到唔同嘅另一面！其實我次次拍戲都會好大壓力，諗緊自己得唔得㗎，我不嬲自信心都係偏低，但係好好彩我另一半，即係秋成，佢畀到一個好大信心我，𠵱家我自己情緒波動，佢可以安撫到我，我唔夠信心，佢可以畀到信心我……」

兜兜轉轉總又回到老公身上，新婚人妻，大肚婆大晒！

【後記】大胃口

預產期在7月底的湯怡，BB性別依然賣關子，「我哋遲啲會公開嘅！」有傳是孖胎？「呢個遲啲咪知囉！」準媽媽說自己的胃口變得超大，麥秋成在旁為老婆叫了一客焗豬扒飯，湯怡為了應付接連的訪問，也只能吃一點點，她說：「我好驚自己會好肥，跟住會好難減！」現場所見，她一樣清秀，上鏡，剛剛好。

陀B辛苦嗎？「我覺得BB好錫我，只係頭三個月可能會攰啲會作嘔，我好鍾意食甜品，但係嗰段時間冇掂過，𠵱家返番晒嚟！只係嗰段時間辛苦啲，𠵱家我覺得好舒服，冇咩嘔，因為我有啲朋友由頭嘔到落尾，我𠵱家非常之輕鬆！」

生幾多個？「我覺得至少都多過一個，因為有個伴開心啲！」

化妝、髮型：木子維納Vena

場地提供：英皇駿景酒店

服裝提供：Claudie Pierlot