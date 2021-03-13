面對ViuTV越來越多元發展，無綫已被迫多次變陣迎戰，3月22日開始ViuTV播出噱頭十足的真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》，來勢洶洶，無綫該時段應播映姚子羚主演的《大步走》，但前晚無綫播出《愛美麗狂想曲》的宣傳片，列明播出時間為3月22日晚上9時半，變相《大步走》被調離陣，由李佳芯前年夥陳豪拍攝的《愛美麗狂想曲》來迎戰《口罩小姐》，不過姚子羚回覆傳媒時表示不知情，看來ViuTV已將TVB嚇到陣腳大亂！

無綫近年綜藝節目每下愈況，獨沽一味的煮食節目，被創意及娛樂性豐富的《全民造星》系列打到落花流水，早前ViuTV宣佈在4月會舉行首屆自家音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，而本月22日起周一至五晚上9時半，會推出男子組合ERROR四子主持的全新真人騷節目《最後一屆口罩小姐選舉》，論新鮮感贏了無綫同時段播出、由陳山聰和姚子羚主演的劇集《大步走》。

阿Dee冇擔心：純粹驚咗班女

據知共25集、以跑步為題材的《大步走》自本月8日開播以來，劣評如潮，高登網友開post狂插橋段舊「啲橋又舊又唔貼近現實」、「一樣公式，三角戀、尋親，冇新意」、「真係癡向左走向右走線，睇到想嘔」，無綫前晚就播出陳豪及李佳芯主演《愛美麗狂想曲》的宣傳片，片中卻顯示劇集於3月22日9時半播出，即取代該時段的《大步走》，似為迎戰ViuTV《口罩小姐》而調動節目，並有指《大步走》改為8時半播出。昨日向無綫求證節目調動時，公關表示︰「冇回應！」《大步走》女主角姚子羚則稱不知情：「我冇收到公司通知，唔清楚呀！無論乜嘢時段播出，我哋都會努力去宣傳套劇，希望帶更多正能量畀大家。」劇集監製黃偉聲回應傳媒查詢時，稱高層告訴他劇集沒更改播出時間，還是晚上9時半播，又指無綫承認《愛》劇會接力8時半《失憶24小時》劇集於22日播映，而昨晚陳山聰被問到劇集如果被腰斬，會否不開心，他說：「公司偶爾都會有呢啲安排，冇關係，都係配合公司。」

觀乎ViuTV的《口罩小姐》，未播出已掀起網上一番熱論，大批網友單憑ViuTV公開口罩小姐40強中，只露出雙眼的宣傳照進行大起底，認出「大埔LuLu」董嘉儀、「籃球女神」方泳琳、《試當真》的阿慈及米媽米露迪等圈內人。

對無綫嚴陣以待，昨日本報問ERROR成員何啟華（阿Dee）會否感到受寵若驚？他說：「我諗並唔係話視我哋乜嘢對手，純粹驚咗班女，佢哋拍開嘢，有女通常觀眾都好鍾意睇，但我又唔係好擔心，因為佢哋都派出最擅長嘅自家劇出嚟，所以我都同一眾口罩小姐講句：『打和啦Super！』」他透露節目的撒手鐧是夠真：「完全冇造馬，foul走晒監製啲心水。」據悉首集已由40位參賽中foul走一半，五集後留低最後八強，並將於4月11日進行現場直播的總決賽。

李佳芯演失婚婦狂賣性感

無綫劇《愛美麗狂想曲》原被安排4月12播映，此劇早於2019年10月已拍畢，有傳因女主角李佳芯捲入政治風波遭無綫雪藏，同劇的朱智賢偷食人夫黎振燁，劇集一直未安排推出，只於myTV SUPER上架，劇中李佳芯飾演一名失婚婦，重投職場擔任陳豪的秘書，劇中李佳芯更不時性感上陣，有一場戲講述她飲醉後出現陳豪家中裸背以烈酒淋身，又以三點式泳裝示人，有網民更指看此劇都是想看李佳芯。