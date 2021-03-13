以前每日到片場採訪時，偶然會撞見倩姐，總覺得她生得一副薄命相，後來跟她認識了，聽她講出身，又覺得她的經歷挺慘的，因為家裏環境唔好，幾兄弟姊妹都沒有讀太多書，從小就要出來搵錢養家，倩姐10幾歲時就要去夜總會打工，後來有機會識到大導演輝哥，給輝哥收了做小老婆，然後捧她做女主角。在輝哥栽培下，倩姐好快成名，兩個人感情也不錯的，雖然輝哥已婚，不能給倩姐名份，但他對倩姐是很照顧，所以倩姐也不計較名份，直至純情女阿花出現，她與輝哥關係才出現變化。

輝哥第一次見到阿花已經被吸引住，而阿花更主動女追男，這樣又豈會不得手。當時阿花都明知有倩姐存在，阿花屋企是有背景的，所以她就用方法去恐嚇倩姐退出，不要再和她去爭輝哥，其實輝哥個心已經向着她，阿花真的不必要多此一舉，聽倩姐講：「嗰時有人帶埋壘球棒嚟片場，我仲唔退出咩！」結果倩姐就跟輝哥一刀兩斷，靠自己在影壇發展。

拍了多年電影，倩姐80年代儲了近千萬，原本打算用來做養老金，點知她結識了比她年紀小的祥仔，這位祥仔𠱁得她好開心，她覺得自己當時是好幸福，兩個人拍拖年幾，祥仔就跟倩姐說：「我想搞啲生意，等將來搵到錢，我就唔想你再出嚟拍戲咁辛苦，同你結婚後畀你享吓福，不過我而家冇本錢做，真係好可惜！」倩姐聽完就覺得祥仔對她很好，感動得把自己的老本積蓄全部拿出來給男朋友，以為將來可以有美好生活。

當時我從倩姐姊妹好姐口中，得知她把老本全部拿給祥仔做生意後，我是有些擔心，因為我知道祥仔不是好人，根本不會全心全意愛倩姐，她自己捱更抵夜拍戲賺錢這麼辛苦，這樣被一個不可靠男人拿去做生意，肯定是一去沒回頭。結果有晚我與朋友在一個夜場消遣時，剛巧見到女星寶寶與祥仔表現好親密，擺明就是情侶關係，當時我還打電話給好姐問，倩姐與祥仔是否分了手？她說不是，我把事情告知了好姐，後來她也到場，跟住也叫了倩姐過來，當倩姐看見祥仔與寶寶親密得親吻，當然是不敢相信眼前一幕，傷心得爆喊，自己一個人衝出去坐的士離開。之後倩姐當然向祥仔提出分手，要問祥仔拿回錢，祥仔就說錢已蝕光了，沒錢可以還她，倩姐這次可以說是給人騙財騙色！

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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