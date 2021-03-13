被戲謔為CCTVB的無綫近年遭網民唾棄兼製作每下愈況，加上ViuTV近年自家製節目如《全民造星III》備受年輕觀眾關注和討論，令無綫經常要臨危變陣改變原有的節目安排，務求硬撼對方作救亡。

《香港愛情故事》 VS 《造星III》20強

去年12月，無綫將原定緊接飲食節目《阿爺廚房》的《港產旅行團》抽起，改於星期一至五10時半播出龔嘉欣等主演的劇集《香港愛情故事》，更延後11時播出的《晚間新聞》，對撼同時段的《全民造星III》20強比賽。

《衝上雲霄大選》 VS 《造星III》總決賽

《全民造星III》於去年12月26日舉辦總決賽，無綫隨即為航空界舉辦選秀節目《衝上雲霄大選》，於同晚同時段播出，結果《衝上雲霄大選》平均15點收視，約逾98萬人收看，《造星III》則平均6.5點收視，約43萬觀眾收看，但網民明顯撐ViuTV贏盡口碑。

《陀槍師姐2021》 VS 《太平紋身店》

今年1月底，無綫一度傳出連播兩小時佘詩曼、竇驍主演的古裝劇《燕雲台》，與ViuTV於9時半時段播出黃德斌及姜濤等主演的劇集《太平紋身店》對打。同月24日黃心穎主演的倉底劇《堅離地愛堅離地》播畢，一度傳播《大步走》，其後推出陳豪、宣萱主演的《陀槍師姐2021》力挽收視。

《勁歌金曲》 VS 《Chill Club》

ViuTV音樂節目《Chill Club》開播一年多，下月更將舉行首屆自家音樂頒獎禮。上月傳無綫下月將逢星期六於11時25分播出的《勁歌金曲》，改為與《Chill Club》一樣於星期日9時半播出，取代薛家燕主持四年多的音樂節目《流行經典50年》，屆時《愛．回家之開心速遞》將由日日播改為星期一至六播出。