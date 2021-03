林作一句「抄我一百萬」戲言,激嬲「富三代」鍾培生而挑起的一場「百萬林鍾一戰」,鐵定在9月舉行。鍾培生揚言要為香港人「揼爆」林作,一開始得到不少網民支持兼拍爛手掌,但早前(5號)記者會後,聲勢似乎有所逆轉,當日鍾培生怒氣沖沖,不斷loop「a piece of shxx」等說話挑釁,被指EQ低,反而林作笑着應對搏得網民欣賞。

鍾培生今日在連登討論區開post,賜酒畀連登仔直言:「連登仔逢紅必反,逢反必紅,多謝你哋幫我燈埋林作」,新post開了1小時38分鐘已經推爆1001個留言,正評有約250人,但負評卻超過1,500人,而且節節上升;其一個「林作支持區」留言則有逾1,000正評,鍾培生回覆一個字:「Byeeeeee」!鍾培生透露拳賽將會另外邀請拳手參賽,又會安排表演嘉賓,希望製作一場高水平的拳賽,令大家都可以名利雙收,並承諾收益將回饋會員及捐給善學和微笑行動。

網上一直流傳,有用戶名「Derek Cheung」的網民曾針對醫護留言「江山易改雞性難移」,鍾培生今次開post還特別利申:「我冇話過罷工醫護係雞,我無連登請過PR,同埋最緊要嘅係我高過167cm。」

自認英文麻麻

網民蜂湧而至問問題,鍾培生選擇性作問,有人問:「你有無多幾句英文可以攞到出嚟?」鍾培生亦坦白地說:「應該難少少,我英文不嬲都唔好。I know thaihand my power powerful, Me is king u is onXXX, I go to school by bus, I am the fxxking champ.」,又有人表示撐他:「撐你,但EQ可以高啲」,鍾培生回覆:「男人真係要暴躁」;有人「100萬賭你輸」,鍾培生即覆:「係咪真,唔好呃我喎」。而鍾培生的YouTube Channel邀請不少女神做節目,有人八卦直問:「有冇食陳嘉倩?」但鍾培生卻沒有回答。

有網民質疑開Post是否鍾培生本人,《蘋果》今日向鍾培生了解,他以短訊回覆:「Yes,拍緊片,想睇吓幾耐1001。」

