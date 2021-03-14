林作一句「抄我一百萬」戲言，激嬲「富三代」鍾培生而挑起的一場「百萬林鍾一戰」，鐵定在9月舉行。鍾培生揚言要為香港人「揼爆」林作，一開始得到不少網民支持兼拍爛手掌，但早前（5號）記者會後，聲勢似乎有所逆轉，當日鍾培生怒氣沖沖，不斷loop「a piece of shxx」等說話挑釁，被指EQ低，反而林作笑着應對搏得網民欣賞。

鍾培生今日在連登討論區開post，賜酒畀連登仔直言：「連登仔逢紅必反，逢反必紅，多謝你哋幫我燈埋林作」，新post開了1小時38分鐘已經推爆1001個留言，正評有約250人，但負評卻超過1,500人，而且節節上升；其一個「林作支持區」留言則有逾1,000正評，鍾培生回覆一個字：「Byeeeeee」！鍾培生透露拳賽將會另外邀請拳手參賽，又會安排表演嘉賓，希望製作一場高水平的拳賽，令大家都可以名利雙收，並承諾收益將回饋會員及捐給善學和微笑行動。

網上一直流傳，有用戶名「Derek Cheung」的網民曾針對醫護留言「江山易改雞性難移」，鍾培生今次開post還特別利申：「我冇話過罷工醫護係雞，我無連登請過PR，同埋最緊要嘅係我高過167cm。」

自認英文麻麻

網民蜂湧而至問問題，鍾培生選擇性作問，有人問：「你有無多幾句英文可以攞到出嚟？」鍾培生亦坦白地說：「應該難少少，我英文不嬲都唔好。I know thaihand my power powerful, Me is king u is onXXX, I go to school by bus, I am the fxxking champ.」，又有人表示撐他：「撐你，但EQ可以高啲」，鍾培生回覆：「男人真係要暴躁」；有人「100萬賭你輸」，鍾培生即覆：「係咪真，唔好呃我喎」。而鍾培生的YouTube Channel邀請不少女神做節目，有人八卦直問：「有冇食陳嘉倩？」但鍾培生卻沒有回答。

有網民質疑開Post是否鍾培生本人，《蘋果》今日向鍾培生了解，他以短訊回覆：「Yes，拍緊片，想睇吓幾耐1001。」

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