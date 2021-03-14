真人騷女星Khloe Kardashian於2016年與NBA加拿大籃球員T湯臣（Tristan Thompson）撻着，並於兩年後為他誕下女兒True，不過T湯臣前年卻因被爆在夜店激咀Khloe同母異父細妹Kylie Jenner的好友Jordyn Woods而鬧分手，Khloe昨日終於公開承認翻撻，貼上一家三口的照片慶祝T湯臣30歲生日晒恩愛。

Khloe於2019年與T湯臣分手後，早前已傳出兩人因一起防疫隔離而重燃愛火，更指他們努力造人為女兒True增添兄弟姊妹。Khloe上月拍品牌宣傳照時還大晒無名指上的巨型鑽戒，隨即傳出兩人訂婚，不過她始終未有承認。Khloe昨日在IG貼上與T湯臣的攬腰合照，並留言示愛：「命中注定的人是他們經歷過分開的階段，之後再走出來，比以往更加堅強。感謝你讓我看到你所有答應過的事情，作為一個父親，作為我最好的朋友，我感謝我不能與你做任何事，但卻感覺擁有一切。」Khloe阿媽Kris Jenner亦貼上與兩人的合照，還大讚T湯臣是出色的兒子，直接允許Khloe復合。

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