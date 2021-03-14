金像美術指導文念中首部執導電影《好好拍電影》，紀錄73歲許鞍華（Ann）導演的光影人生，電影最近上映獲一致好評。1991年理工畢業的文念中，師承張叔平及區丁平兩位大師，先後與不少大導演及巨星合作，《心動》、《男人四十》、《桃姐》等均是經典，日前他接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，暢談從事美指逾四分一世紀的拍攝趣事。

花了三年時間拍攝《好好拍電影》，他表示許鞍華看到電影初版時，反應特別有趣，「佢一直好驚喺銀幕見到太多自己嘅大特寫，驚會毛管戙，之後佢話OK冇呢個感覺。我哋擔心佢唔想喺片場發脾氣、同人衝突嘅片出街，但佢竟然話：『我覺得發脾氣嘅片唔夠多喎！』」

提到區丁平與張叔平兩位恩師的教導，令其入行不到3年便坐正做電影《金玉滿堂》的美術指導，文念中大爆阿叔特別緊張王家衛的電影，「阿叔外表好Cool，初初接觸會好驚，但其實私下好nice。當然會見過佢發脾氣，因為助手做得唔好，真係好抵鬧。佢特別緊張王家衛嘅戲，仲曾經打過助手，就係拍《東邪西毒》，助手拎咗演員啲襪返屋企洗，但到拍攝時就搵唔到，阿叔嬲到一拳打埋個助手度。」他自言從阿叔身上學識對事情應有要求和執着，譬如王家衛電影提供優厚的條件，就更要堅持做到最好。

曾跟無數巨星合作，2000年接下張艾嘉執導電影《心動》的美指工作，跟金城武、梁詠琪（GiGi）合作，文念中直言金城武性格的確很冷漠，看着他不同時期的轉變，首次合作《墮落天使》時還未爆紅，他在片場多是默不作聲，也不愛和別人說話，只愛躲在一角彈結他唱歌，但不是擺架子，「到拍《心動》時，佢已經紅到不得了，最記得喺日本拍佢同GiGi一場戲，佢忽然將道具公事包掟畀我，當時我心諗有無搞錯，佢就對我笑一笑，其實佢係同我開玩笑。」

說到最難合作的大明星，文念中坦言多在大陸工作時才遇上，「好似劉德華、Deanie姐（葉德嫻）等等嘅香港巨星都好好，好願意跟你溝通，Deanie姐更加係會同我一齊去買布。難合作嘅人，多數係佢哋無自信，又驚效果唔好、又驚出嚟唔好睇，呢啲多數係我喺國內工作時會遇到，事關跟內地明星溝通係比較複雜，香港明星好少合唔嚟。」

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