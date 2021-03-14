有明星父母庇蔭和光環，不少「星二代」都選擇入行，向時裝界發展，當中以王敏德與馬詩慧細女王麗嘉（Irisa）最活躍，經常和不同品牌合作，而有「最索星二代」稱號的邱淑貞大女沈月，近年也有意做模特兒，日前兩人不約而同地更新IG，大放靚相。

沈月每次一share新相，網民都例牌將她的樣貌和身材和媽咪邱淑貞比較，今日她趁白色情人節，抱着妹妹送的熊仔公仔自拍，以蝴蝶結綁起公主頭，off-shoulder的針織冷衫輕露香肩，甜美帶氣質，亦甚有邱淑貞的影子。另外，她早前為Louis Vuitton秋冬騷宣傳，着上品牌的吊帶背心和印花短裙，大騷青春活力，晒白滑美腿一樣成功吸likes。雖然沈月不高，但比例甚好，絕對有潛質成為模特兒。

王麗嘉（Irisa）同樣遺傳了父母的優良基因，身高5呎11吋兼擁34D、24、35的魔鬼身材，經常在社交平台分享她性感照。今日Irisa在IG post相，為Calzedonia的已故墨西哥傳奇女畫家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）襪子系列宣傳，一貫其鬼妹仔風格，着上碎花sport bra加短褲大騷長腿，弗爆身材比襪子更吸睛。

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