資深演員俞明為影視貢獻良多，不過他數十年前便退休享福，現年96歲的他已四代同堂。俞明的女兒近年常把家庭樂貼到社交網，相中一頭鬈曲白髮的俞明非常精靈健康。三女Heidi日前就在FB貼生日相，三姐妹跟爸爸一齊打邊爐，畫面溫馨。

壽星女Heidi風騷用打油詩留言：「祝願大家平安幸福，福壽康寧，金銀滿屋，五方貴人快幫忙，小人麻煩要提防，有福有運無徬徨，有財有勢女金剛。」當日俞明跟女兒們圍爐開餐，穿上格仔上衣的他吃得好開心，飯後更到客廳吃蛋糕，俞明就躺在椅上休息。

俞明的三名女兒都長得跟爸爸餅印一樣，Heidi去年再升呢做嫲嫲，俞明則做太公，兒孫十分孝順，不時陪俞明食飯傾偈。俞明都有自己facebook，相簿有他跟孫仔合照。俞明叔原名阮俞明，他是一代武打巨星李小龍堂姊夫，1947年由電影導演兼演員胞兄俞亮介紹入電影圈拍戲，作品包括關德興主演的《黃飛鴻》電影系列、《飛哥跌落坑渠》、《工廠少爺》、《玉女添丁》和《街市皇后》等等。

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