已經退出藝能界的39歲前艷星森下千里，2019年底宣佈與事務所解約後，在幕前消失一年多，她日前被爆會轉行從政，對於消息率先曝光，森下亦在社交網表示暫時無法發表任何意見。令她再次受到網民關注。

及至今日，森下千里終於現身宮城縣石卷市，並親自向外界宣佈加入政壇，獲自民黨提名下屆眾議院選舉，出戰宮城縣第5選舉區。森下千里曾以新人姿態參演2002年英雄劇集《幪面超人龍騎》，成了她的出道作，所以選擇了原作者石之森章太郎的出生地石卷市作為從政的第一步，311大地震在2011年發生後，森下千里也曾到該市擔任義工。森下千里是在2001年入行，曾擔任賽車女郎，之後當上水着偶像逐漸捱出人氣，曾參演不少日劇及電影，而退出娛樂圈後，在311大地震的10周年之時，在網上表示正積極考取防災士資格，一於身體力行為社會出一分力。

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