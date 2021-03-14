南韓國腳朴柱昊的三名混血子女娜恩、建厚及振瑀，因亮相KBS人氣育兒節目《超人回來了》而大受觀眾喜愛，《超人回來了》將於今日播出最新一集，節目組就率先公開了朴柱昊一家的新相，預告將公開他們為細仔振瑀舉行周歲宴的內容。

娜恩唱歌冧細佬

相中可見，娜恩、建厚及振瑀三姊弟都穿上傳統韓服示人，顯得更加可愛，娜恩及建厚又唱歌為弟弟送上祝福。而振瑀似乎知道自己是主人公，當天早上一起身就相當興奮，活力充沛地在家中跑來跑去，又爬上爬落，老竇朴柱昊見到後，雖然因為擔心振瑀會跌倒受傷而立即阻止，但完全無法阻擋振瑀的好奇心，十分搞笑。

Sam一家三口睇新屋

同樣有份亮相《超人回來了》的男星Sam Hammington，就帶住兩名混血兒子威廉、本特利去睇新屋，以及準備搬屋的事，不過當Sam一家三口去到其中一間屋時，威廉、本特利都不約而同表示「好可怕」，未知兩人看到甚麼。而威廉及本特利隨後又分享自己的夢想之家，童言童語逗笑了父母，相當得意。

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