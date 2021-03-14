台灣男藝人黃民安昨日在嘉義的草草戲劇節表演後躺臥在地板上，被人發現時已無生命迹象，到院前宣告不治，終年41歲。黃民安曾演出電視劇《萬家燈火》、《宮璽發財》，近幾年投入舞台劇演出，為「再現劇團」的團長。再現劇團昨晚在Facebook發出聲明，悲痛宣佈黃民安在表演休息的空檔猝逝的噩耗。

第十三屆草草戲劇節昨日登場，近500場表演吸引2千名遊客到場觀看，下午卻發生黃民安猝逝的不幸事件。嘉義縣長翁章良事後已指示相關單位協助家屬善後，他今天到民雄演藝廳悼念黃民安，感念他為藝術工作的奉獻並獻花致意。而法醫驗屍後，判定黃民安因高膽固醇血症造成心因性休克死亡，與高以翔心因性猝死、小鬼黃鴻升主動脈剝離猝死，同樣都是心臟出問題，而在壯年驟然離世。

事發於昨午4時許，黃民安在三場次演出之間，於表演區後方彎身側臥休息，由於他飾演多才多藝救場的街友，其妻和大眾都以為他為情境式演出。直到表演時間到叫不醒他，才感覺事態嚴重急召救護車，其間有任職護理人員的觀眾為他進行CPR急救，隨後送到嘉義基督教醫院，惟搶救後於傍晚6時宣告不治。

此外，台灣演員陳幼芳曾與黃民安合作拍攝華視金鐘劇《宮璽發財》，她今日在FB悼念黃民安，寫道：「你叫了我然後說我們多年前曾合作過，但我怎麼也無法將眼前高大帥氣的你和當年《宮璽發財》的小男生聯想在一起，偶爾從fb看到你的訊息，知道你一直在表演路上穩當的走着，也結婚了，怎麼今早就得知你……走了呢？黃民安，一位值得尊敬又認真的好演員，一路好走。」

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