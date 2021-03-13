美國樂壇天后「籮霸」 珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）近年愛玩姊弟戀，現年51歲的她與45歲前棒球巨星A-Rod拍拖四年，A-Rod前年更在巴哈馬海灘跪地求婚成功。不過，前日驚爆兩人已經分手，原因是A-Rod上月涉偷食真人騷女星Madison LeCroy。

沒有再見面

籮霸分手消息傳出後，各大傳媒紛紛爭相大爆內幕，八卦網站TMZ指籮霸與A-Rod於前日早上分開，《Us Weekly》雜誌就指他們自從本月1日起已經沒有再見面，而且感情出現問題已有一段時間。

上月初真人騷《Southern Charm》其中一名成員大爆Madison背男友Austen Kroll偷食，而對象正是「籮霸」 未婚夫A-Rod，不過Madison就指與A-Rod沒有發生過肉體關係，她說：「我們講過電話，這是事實，但他從未有在肉體上背未婚妻與我出軌。」知情人透露A-Rod雖然未算正式偷食，但透過視像通話及Ig與Madison傳情，精神上出軌，令籮霸感到相當冇面，所以決定分手。

拍戲療情傷

其實A-Rod傳出緋聞後，籮霸曾嘗試接受現實，上月底在Ig公開與A-Rod在多明尼加共和國的咀嘴相力證情未變，她目前仍在當地拍攝新片《Shotgun Wedding》，而A-Rod就已獨自返回邁阿密準備棒球賽季。

籮霸結過三次婚，2008年為男歌手前夫Marc Anthony誕下一對龍鳳胎。而A-Rod曾於2002年與圈外人Cynthia Scurtis結婚，育有兩名女兒，但兩人於2008年離婚，當年被指介入A-Rod婚姻的樂壇天后麥當娜（Madonna）曾發聲明否認搭上A-Rod。A-Rod情史豐富，過往傳過緋聞的女星包括狄美摩亞（Demi Moore）、金美侖戴雅絲（Cameron Diaz）和姬蒂韓遜（Kate Hudson）等。