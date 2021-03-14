最近香港電視界爭鬥激烈，大台被ViuTV氣勢嚇到要請曾志偉回巢做高層，掀起一陣熱論。大台近年的綜藝節目被評「一蟹不如一蟹」，主打實況娛樂的ViuTV極速冒起，最近大台更忽然將黃金時段劇集變陣，把已開播的《大步走》調到8時半，改由較有份量的陳豪及李佳芯主演《愛美麗狂想曲》頂上，疑似對撼ViuTV 3月22日播出的真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》。

身為無綫前總經理的陳志雲，今日在其YouTube頻道上載短片，仔細分析大台最近的調動及兩台對陣的看法。陳志雲一開始表示：「好高興見到TVB在節目編排上因對手變陣，我開心係因為TVB開始重視ViuTV。我成日都係咁講，有競爭先有進步。」對於近年大台屢屢被人批評，陳志雲分析道：「用一個老闆嘅角度嚟考慮呢件事，大家自然好明白TVB嘅心態。用$10製造一件產品，你都可以攞到市場七成佔有率，用$5製造一件較為差嘅產品，又仍然可以攞到同樣市場佔有率，咁又點會有動力去改善產品嘅質素呢？只會係越做越差。」

陳志雲又以非常肯定的語氣表示大台今次的節目調動的確是針對ViuTV下手，「劇集一向都是TVB最強節目品種，每一次迎戰對台節目嘅時候，都會採用一個雙劍合璧嘅策略，將兩個劇集拍埋一起播放。」不過陳志雲卻認為大台此舉是一步爛棋，「現今呢個編排，毫無疑問TVB對《愛美麗狂想曲》睇高一線，呢個舉動可以見得到TVB真係亂咗陣腳，呢個亦都係一個兵行險着嘅策略。萬一《愛美麗狂想曲》收視未如理想，TVB嘅橋頭堡就保唔住。我所指未如理想收視唔係《愛美麗狂想曲》 輸畀ViuTV，而係贏唔到《大步走》，那就弊啦，咁嘅話，呢個調動真係多此一舉。」

其後陳志雲又分析大台應如何應對：「其實，TVB應該以不變應萬變。而家呢個改動（節目調動），就好似未能全面控制病情嘅長期病患者去接種科興疫苗一樣，弊多於利，風險大於好處。對內嚟講，對同事係一種打擊；對外嚟講，喺夜晚上9:30睇開《大步走》嘅觀眾是一種滋擾；對廣告商嚟講說，呢個一定係示弱嘅行為；對對手嚟講，就增加咗人哋聲浪同氣勢，間接為對方做咗個好大嘅宣傳。」

最後陳志雲又表示此舉應不是坊間認為的曾志偉所為，「我可以好肯定唔係佢嘅決定，這個責任應該係落喺余詠珊嘅好拍檔，杜之克副總經理身上，節目編排同劇集製作都係由他負責。講句老實話，以話題性嚟講，ViuTV 已經贏咗。ViuTV 走啱咗條路，用劇集對撼TVB劇集唔係上策，真人騷勝在靈活，勝在唔需要過分依賴大卡士，仲有機會培育一班新人，等觀眾同佢哋一齊成長，話題自然會帶動收視，亦會引起廣告商嘅青睞同注視。已經冇睇免費電視多年嘅我，都有啲心郁郁想睇睇呢個。」

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