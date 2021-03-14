44歲日本女星佐伯日菜子曾在電影中扮演經典女鬼「貞子」而揚名，更曾來港參演2000年亞視劇《我和殭屍有個約會II》，扮演藤原貞子一角，與杜汶澤上演人鬼戀。

母女似足兩姊妹

佐伯日菜子在2002年嫁給日本前國腳丈夫奧大介，二人有兩個女兒，可是奧大介從2005年開始向佐伯日菜子展開家暴，2013年爆出消息後，奧大介涉家庭暴力被捕，並離婚收場。佐伯日菜子多年來獨力養育兩個囡囡，日前她在IG上公開與大女成海花音的合照，賀乖女高校畢業，兩母女合照被網民大讚似足兩姊妹。

成海花音做主角

2002年出生的成海花音，今年以18歲之齡加入藝能界，首套演出電影是已故男星三浦春馬的遺作《群青戰記》，該穿越新片由本廣克行負責執導，改編自笠原真樹的同名漫畫，型男新田真劍佑擔正做主角西野蒼，還有松山研一、鈴木伸之及山崎紘菜等合演，前日已在日本正式開畫。

成海花音以星二代姿態入行，據知她正接拍另一齣新片，更會孭飛做女主角。成海花音最近應雜誌《FLASH》邀請拍攝性感寫真，穿水着及內衣上陣，為出道先響頭炮，獲讚有母親年輕時的影子。花音與佐伯日菜子的母女情深厚，她自言決定當上演員，也是受到媽咪影響，還表示細細個已跟母親到片場，更會幫手對劇本，使她對演戲感到興趣。

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