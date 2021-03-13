無綫被ViuTV迎頭趕上，曾志偉臨危接手重返無綫做副總經理，招兵買馬重整班底，繼安排王祖藍為首席創意官，何麗全回歸取代何哲圖擔任星夢娛樂行政總裁，馬浚偉被指將返無綫做藝訓班導師，幫手培訓新人，由幕前轉幕後。

馬仔昨日回覆《蘋果》：「樂小姐、志偉哥有和我討論過合作，傾談是愉快的，但合作細節要再傾！」馬仔掌管藝訓班消息傳出後，有網友狠批他未夠班︰「馬浚偉夠料訓練新人？印象中佢都唔係好戲嗰堆！」對被評唔夠班，馬仔答得高章：「乜嘢都未落實，太多傳聞，定咗先！」

馬仔當年是無綫劇的收視福將，代表作有《鐵血保鑣》、《宮心計2深宮計》及《十月初五的月光》等，2018年離巢後依然與高層樂易玲和曾勵珍關係密切。早年他曾跟鄭丹瑞做過無綫藝訓班導師、最近又開設演藝教育中心。

梅小惠同志偉係朋友

除馬仔外，昔日與無綫甚有淵源的梅小惠接受港台節目《舊日的足跡》訪問時，也透露不少人勸她回巢：「朋友同家人叫我快啲出返嚟做，我都覺得電視台唔應該只靠年長藝人帶住新人，冇咗40至60歲嘅中層。」問志偉有否聯絡她？她說：「大家係好朋友，知道理念係乜嘢，有需要幫手一定一呼百應。」此外，有傳志偉重整星夢歌手，歌手如要留低就要加簽無綫經理人約，菊梓喬昨晚指交由公司處理。