今年40歲的張栢芝參加大陸真人騷《乘風破浪的姐姐2》時，因表現經常失準搞到被大陸網民彈到一文不值，被指是「低level」的她，曾表明想加入那英隊，但就被那英嫌棄，可見栢芝唱跳功力有幾「厲害」。而栢芝就再因唱跳問題連累隊友被批評，搞到楊丞琳都忍唔住話佢陀衰家。

在最新一集《乘風破浪的姐姐2》中，楊丞琳、容祖兒及那英組均要進行小考，而身處楊丞琳組的張栢芝，就要跟楊丞琳和楊鈺瑩一起唱跳歌曲《BAZAAR》。雖然只是短短30秒，但栢芝依然唔記得歌詞之餘，亦將其獨有的「抽筋舞」發揮得淋漓盡致，而且仲要瘋狂甩beat，令楊丞琳組「順利」成為最低分一組，而身為隊長的楊丞琳亦變得木無表情。

楊丞琳孭上身

評分結束後，知衰的栢芝就喊住走回房間跟隊友say sorry，表示因為自己拖累大家，不過當隊友連番安慰栢芝的時候，楊丞琳就忍唔住直認栢芝的確陀衰家，她向着隊友說：「我們不要說沒有了，我覺得我說沒有已經說太多天了，你有拖後腿！我今天作鏡子裏看得一清二楚，確實是拖後腿了！」但楊丞琳講完後亦有同栢芝解釋話佢陀衰家並不是責怪，因為她知道栢芝有多努力練習跳舞，只是現在大家都看出問題需要調整，之後楊丞琳就提出一連串的改善方法。

對於直接話栢芝陀衰家，楊丞琳指自己需要承擔所有責任，但因為對栢芝講的安慰說話已經講得太多，現在最重要的是必須讓栢芝知道情況，楊丞琳又謂在必要的時候，她亦會對着栢芝「扮黑面」。而網民事後亦一致撐楊丞琳做得好，更大讚她「理性又知性」。

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