TVB小花林穎彤的童年生活悲慘，生長於單親家庭，父親在她1歲時因有外遇拋妻棄女，留下林母與兩女相依為命，因為生活迫人，林母曾帶女兒到葵芳站街頭行乞；10歲的林穎彤已入行做童星拍亞視劇《萬家燈火》，其後更與母親接受鮑起靜訪問講述悲慘歲月，這條18年前的訪問片，近日因ATV亞視數碼媒體在YouTube上載翻hit。

在片段中，鮑起靜指穎彤做苦情戲好投入，林母講述因角色跟現實差不多，「佢做嘅時候，諗起自己都係爸爸有咗第二個唔理我哋，都係好窮、有病。」林母重提當年遭老公拋妻遭遇，依然傷心難過，「穎彤差唔多1歲嘅時候，佢已經搬出去同人哋住，因為佢識咗個女仔變咗心，之前我已經好盡力挽救，佢成日唔返嚟瞓，我時時喺屋企煲湯等佢，但佢一意故行要搬出去，我都冇辦法。」

林母哭訴當時生活好徬徨，「大女9歲，穎彤得1歲，我好傷心好失意，但我又搵佢唔到，希望見到佢、叫佢返嚟，或者畀啲生活費，但我搵唔到，等唔到，惟有孭住個女去乞錢。9個月晚晚9點至12點孭住佢行乞，落雨先唔出嚟，冇法，佢個病又難醫，冇錢買奶粉，當時好絕望，好彩有人教我申請綜援。」

節目中，穎彤母女與鮑起靜重回當年行乞的天橋，林母坦言當時曾想過輕生，「我又病，又畀人迫遷，冇錢買奶粉，冇錢交租，想我哋三母女搬走，又唔敢返屋企，因為隨時有人上嚟拆門劈鐵閘，嚇到我哋成日喺天橋流離浪蕩。當時喺天橋望落下面，就諗不如跳落去啦，當時我孭住穎彤，望落天橋下面時，佢差啲好似瀡滑梯咁瀡落去，好彩捉住佢腳仔先冇事。」

林母說到激動處，年紀小小的穎彤都哭了，林母攬着女兒輕撫安慰，為女兒拭淚，穎彤說：「聽到好突然，諗唔到我細個時，佢係咁樣養我，想佢唔好咁辛苦，第時開心啲，唔好再住呢啲樓（公屋），買層靚啲嘅樓畀佢住。想大個搵多啲錢，等媽咪扮靚啲。」林母好感動：「唔好喊啦，你喊我又喊，媽咪唔係要住靚樓，最緊要係你哋兩個身體健康，好開心你哋咁聽話。」網民都留言鼓勵穎彤努力。

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