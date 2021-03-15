韓國女星金所炫主演的新劇《月升之江》，早前因為男拍檔志洙爆出校園暴力的爭議，因而被劇組踢走，改由《哲仁王后》上位的26歲男星羅仁宇接替演出，劇集將於今晚播出第9集，劇組今早率先公開金所炫跟羅仁宇的劇照。

羅仁宇現身爭女

劇照中羅仁宇跟金所炫站在一起見平原王，而平原王因為未能阻止國婚，同時見到女兒跟羅仁宇站在一起，因而感到抱歉，露出複雜的表情，令人好奇二人之後的發展。而金所炫為了谷劇，今早亦於IG晒新相造勢，香港劇迷可於「黃Viu」追看新一集。

模特兒身份入行

另外，於劇中演海慕蓉的35歲女星崔有華，因擁有1.72米身高的完美身材而引起劇迷關注，而原來她早在15年前便以模特兒身份入行，2011年更在經典韓劇《我的公主》中演金泰希的好友，正式以演員身份出道。

早前崔有華現身綜藝節目，透露自己和李光洙同是1985年出生的朋友時，即獲劉在錫大讚她保養得宜：「看起來完全像是妹妹，真的是童顏呢！」不過崔有華曾在訪問自爆，年幼時並不算漂亮：「我現在變得比較白了，但是小時候皮膚很黑，中學時期的體育老師幫我取了外號叫『炸醬麵』，所以全校人都叫我『崔炸醬』。」

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