第93屆奧斯卡頒獎禮將於4月26日舉行頒獎禮，各入圍名單於香港時間今晚公佈。已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）提名最佳男主角，有機會在他過身後獲頒奧斯卡首個個人殊榮，最後五強其餘還有《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）、《爸爸可否不要老》的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《農情家園》（Minari）的韓裔男星Steven Yeun及《金屬之聲》（Sound of Metal）的列斯艾文（Riz Ahmed）。

由安東尼鶴健士主演的《爸爸可否不要老》，拍住《王冠》的「英女皇」奧莉花高雯（Olivia Colman）演父女於銀幕中大鬥演技，年屆83歲的安東尼鶴健士憑《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）於1992年首奪金像影帝，之後每次也跟小金人擦身而過，今次他在《爸爸可否不要老》中扮演患上認知障礙症的主角，演技贏盡讚賞，有望相隔29年再奪奧斯卡最佳男主角。

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