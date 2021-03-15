由趙善恆執導、周國賢主演的新戲《一秒拳王》，早前因疫情經歷第三度封戲院後，終在上周四（11日）上映，開畫當日成為票房冠軍，截止昨日票房累積衝破300萬元。過去的周末、周日男主角周國賢，跟隨謝票團走勻港九新界。

疫情下觀眾仍入場支持，周國賢感受至深︰「希望透過電影可以帶更多力量及鼓勵給大家，讓大家變得更強壯，去保護自己心愛的人和深愛的地方。」不少影迷見到周國賢十分興奮，有fans帶同自己結他來給他簽名，周國賢還一時技癢，拿起結他與導演趙善恆在戲院內唱主題曲《時間的初衷》，令現場氣氛非常高漲。

周國賢感謝導演趙善恆找他拍《一》片，他說︰「我知道佢非常辛苦，除咗要擔當導演，同時又係演員身份演戲，佢嘅壓力非常大。其實佢好有膽色搵我演呢個角色，因為我一向對自己嘅演技都冇乜自信。」他更要感謝整個團隊，從他們身上學習不少。提到一場醫院戲，周國賢坦言是由童星熊倬樂帶他入戲，他說︰「我真係要感謝樂樂，醫院場戲其實係佢帶我演，本身NG好多次，直到有一次佢爆發真情緒，就被佢帶住去演。」

此外，過往不少戲迷都喜歡找出電影場景打卡，而《一》片主要場景，如酒吧、拳館和練跑的地方都在大埔區，故劇組製作一個「大埔場景全攻略」的地圖，讓影迷看完電影後可以到實地場景回味一番！

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