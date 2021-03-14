23歲瑞典女歌手Zara Larsson本月初推出第三張全新大碟《Poster Girl》，忙於四圍宣傳的她在IG分享黑人饒舌女歌手Azealia Banks的限時動態截圖，內容提及Azealia的前未婚夫Ryder Ripps寸爆Zara手臂粗壯，而Ryder正是Zara聘用的創作總監，令Zara一怒之下將他炒魷。

Zara Larsson於10歲時參加歌唱比賽出道，人靚聲甜的她身材豐滿，手臂亦相對健碩。月初宣佈與Ryder分手的Azealia，日前突然分享Ryder寸爆Zara的對話內容截圖。在圖中，Ryder多番取笑Zara的手臂，不但稱她做Zara Armsson，又留言說：「我認真，我覺得Z應該增磅和停止嘗試做正妹，只需要做個肥婆。」Zara收到風後，隨即轉載截圖，並留言：「我的手臂有甚麼問題？我每日都見到有人講我的體重，但真的？是你？」Zara之後再發長文解釋：「不是因為這段特別關於我的對話，而是經常看到女性的身體被人當作笑話，令人感到疲倦。我的手臂是天生粗大，老實說，我開始感到憤怒，因為那些人不斷地講，即使我確實不能改變，我們可以停止評論其他人的身型？這樣很有趣嗎？有沒有人認識好的創作總監？」

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