現年73歲秦煌去年11月返大台開工時，不慎跌倒，由保安召喚救護車將他送院，其後證實右邊膊頭位骨裂，他遵醫囑待骨裂部份自然癒合。經幾個月的休息，秦煌終於復工，他接受大台訪問時表示自己未算完全康復，但他的精神不錯，談笑風生。

略見清減一點的秦煌在鏡頭前表示：「精神咗好多，但未係十分……畀啲時間我唞一唞，我諗都要半個月。而家我行到㗎，揸住碌棍（枴杖）就係驚跌之嘛，醫生話千祈唔好跌，跌真係大鑊！」

減食量輕20磅

去年出事時體重近280磅的秦煌，被問到醫生有無叮囑他要戒口，秦煌肯定地表示：「冇！醫生話冇。但係我就反而好多唔鍾意食嘅嘢，以前鍾意食嘅嘢，而家食少啲。」他更反問主持人自己是否瘦了，他笑言：「瘦又唔可以瘦幾廿磅喎，哈哈！（之前唔係話你要減磅咩？）減咗㗎喇，瘦咗幾廿磅，（咁而家幾多磅？）唔知呀，但維持現有磅數就得，冇磅過。（你點知自己合格？）因為度腰圍，就知道自己瘦咗。」

由於武漢肺炎疫情未平息的關係，秦煌未能返深圳家中居住，要長住酒店，但他表示幸好2名女兒輪流探望，又會送食物給他。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！