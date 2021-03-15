香港影壇盛事香港影視娛樂博覽，去年受武漢肺炎疫情影響，令多個活動延期或改在線上舉行，而今屆於今日揭幕，同樣改為線上舉行，多間電影公司在線上「香港國際影視展」發佈新作。

香港電影行業去年受疫情影響，經歷3次封戲院，而UA院線上周一（8日）宣佈停業，面臨清盤。雖然疫情下困難重重，但不少電影人仍深信香港電影未死。好像古天樂旗下的天下一，在線上推出旗下7部電影，包括他自己有份主演的《明日戰記》、《尋秦記》及與林家棟主演的《惡行之外》，還有吳君如主演的《媽媽的神奇小子》，袁富華、吳肇軒主演《說笑之人》，張繼聰夥周秀娜主演的《馬達‧蓮娜》，以及疫情電影《總是有愛在隔離》，當中《尋秦記》的劇照首度曝光，相中有現代的古天樂與古代的林峯相遇。

至於林建岳旗下的寰亞電影，就推出4部電影，包括獲選為今屆香港國際電影節開幕電影、集合7位導演之作《七人樂隊》，以及古天樂、任賢齊主演，改編漫畫講述九龍城寨故事的電影《Kowloon Walled City》。而另一部是集3位導演陳果、馮志強及Wesley HOI的短片組成的驚慄片《失衡空間》，還有由林嘉欣主演的台片《美國女孩》。

古仔拍《掃毒3》

何超儀旗下852電影公司推出近日拍攝中的新作《Mother Tongue》，電影公司除了簡單介紹故事外，還上載一段拍攝花絮，可見超儀與奧斯卡金像導演米奇費茲斯（Mike Figgis）有不少交流。至於英皇電影在網上推廣6部電影中，蔡卓妍佔有3部包括《感動她77次》、與劉青雲合作的《神探大戰》和《給我1天》，其他電影有導演陳木勝遺作《怒火》、陳家樂主演《不日成婚》和郭子健執導《古董局中局》，而MM2電影公司則推廣兩部港片《殘影空間》、《濁水漂流》，以及台片《女優，摔吧！》和《靈語》等，至於太陽娛樂就只有林家棟主演的《智齒》。而美亞電影就推出兩部翁子光執導的電影，包括將於香港國際電影節登場由梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，還有林海峰、蘇玉華主演《正義迴廊》，以及談善言主演《喜歡妳‧是妳》。寰宇電影公司就有彭順的《叫天不應》、鄭中基主演《阿龍》、謝天華主演《無間行者之生死潛行》，以及古天樂、劉青雲主演《掃毒3》。

每年一度的香港影視娛樂博覽涵蓋6大節目，包括香港國際影視展、香港國際電影節、香港亞洲電影投資會 (HAF) 、ifva 獨立短片及影像媒體節、數碼娛樂論壇，以及亞洲影視論壇。

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