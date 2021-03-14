韓國賣座韓片《炸雞特攻隊》女星李荷妮，早前迎來38歲生日，而韓國小姐出身的她出道多年一直keep住好身材，沒有走樣，為內衣品牌任代言人長達十年。李荷妮早前就於網上大方分享keep弗心得，又拍片公開營養餐單。

堅持一日三餐

李荷妮曾透露她小時候曾經很胖，是靠毅力勁減44磅，成為身材火辣的後天美女，而她的首要減肥秘訣是飲食清淡，她大多以沙律為主食，再配搭蘿蔔、薯仔、堅果、石榴、番茄等食物。不過李荷妮不認同以斷食來減肥的方法，她堅持一日吃三餐為主，中間可以吃一些生果來充飢。當想食甜食時，她會吃可可含量高的黑朱古力。另外，李荷妮非常喜歡杞子，除了會放在奶昔外，亦會把杞子乾當軟糖一樣食，取代糖果等零食。補充水份方面，李荷妮會在水內加檸檬片或薄荷葉，可以為自己提神，同時補充維他命。

跳舞修背部線條

李荷妮亦會每日運動，她曾透露自己每日早上一起身就會先量體重，以當日的狀況來決定自己要去健身室抑或去上瑜伽堂。另外她每日都會做伸展運動，偶爾也會跳芭蕾舞或上其他舞蹈課，令自己的背部線條更美。

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