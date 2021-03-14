張致恒（Steven）前年與女粉絲雯雯奉子成婚，至今育有兩子，但上月底他住的元朗村屋被人貼街招追數，被揭債台高築，而他亦有向圈中人如關智斌、林盛斌、張彥博及馮鎵瀠（Naomi）等借錢，粗略估計欠債約40萬元。但另一方面Steven一家連三隻狗及其他寵物秘密搬往石崗村屋，被批有錢搬屋但不還錢，Naomi怒斥他之餘反指自己要節衣縮食及隨時失業。事發後Steven一直「潛水」，而雯雯繼早前在Ig留言求大家放過兩子後，昨日再在Ig撰寫公開信給Naomi，除了因欠債未還認衰外，卻指她找黑社會人士騷擾其母逼他們還錢。

望能給予時間改過

雯雯強調跟Steven沒有「走佬」避債，現正想方法還錢給Naomi：「最後我哋去到絕路已經去咗借財務，去還一半錢畀你先，好抱歉我哋冇能力一次過還清二萬蚊畀你，但係我𠵱家喺呢度答應你，我一定會用盡我嘅能力兩個月內還埋呢一萬蚊畀你。」但接着雯雯爆Naomi找人騷擾其家人：「但係我嘅家人係無辜嘅，你要嬲要追我哋還錢可以嚟搵我哋一家四口，但係點解叫我哋還錢嘅時候，要用我屋企人嚟威脅我哋去還錢畀你，點解要講到搵黑社會去騷擾我嘅媽媽拎返屬於你嘅錢。」

接着雯雯重申已積極還錢，又強調並非豪住石崗村屋，又解釋幾隻愛犬是八年前已經飼養，即使自己食少些也絕不棄養，兼且之前過年有親友給利是予兩子，故才有錢買玩具。雯雯最後再為Steven說好話：「一個男人衰鹹濕衰貪玩係咪就要判佢死刑？既然佢𠵱家咁努力去生存，點解唔可以畀啲時間佢慢慢做返好佢照顧兩個小朋友。」她最後再承諾一定會還清所有債項，希望大家給她一家四口生存的機會。

Namoi：可以報警求助

對於雯雯的指控，Naomi昨日回覆《蘋果》時否認找黑社會上門騷擾對方家人，她說：「佢可以報警求助，我係話使唔使搵佢屋企人幫佢手還錢畀我，同埋介紹財務公司借錢畀佢，佢一家俾財務公司追債與我無關。」Naomi更斥雯雯應外出工作賺錢，不要花時間上網「講廢話」，同時她指Steven一家飲支裝水及在HKTV mall購物：「有手有腳，唔該正正經經出去工作，欠債還錢天經地義！我哋冇義務去幫你一家過優質生活，我冇多餘錢就唔養寵物及生小朋友，唔好攞佢哋嚟做藉口及擋箭牌。」