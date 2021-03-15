第93屆奧斯卡頒獎禮將於4月26日舉行頒獎禮，各入圍名單於香港時間今晚公佈，由美國男星Nick Jonas與印度演員太太喬普拉（Priyanka Chopra）以夫妻檔宣佈提名。

由奧斯卡金像影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）主演、美籍華裔女導趙婷的話題作《浪跡天地》（Nomadland）早前已揚威78屆金球獎頒獎禮上，趙婷更成為首位華人女性的金球導演得主，今次她亦強勢衝擊奧斯卡，以大熱姿態入圍最佳導演，《浪跡天地》亦有份角逐最佳電影及最佳女主角，還有最佳改編劇本、最佳攝影和最佳剪接，共六項提名。

趙婷近期被翻出曾在訪問中批評中國生活全是謊言，又稱美國現時是她的國家，繼而被小粉紅鬧爆「辱華」。趙婷今次以高姿態成為奧斯卡的大熱人選，其成名作《浪跡天地》殺入最佳電影八強，其他對手還有《爸爸可否不要老》（The Father）、《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）、《超犀女王》（Promising Young Woman）、《曼克》（Mank）、《金屬之聲》（Sound of Metal）、《Judas and the Black Messiah》及韓國演員主演的《農情家園》（Minari）。

至於影后方面亦鬥得難分難解，《超犀女王》的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）是今屆大熱之一，還有《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day。

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