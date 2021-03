第93屆奧斯卡頒獎禮將於4月26日舉行頒獎禮,各入圍名單於香港時間今晚公佈,由美國男星Nick Jonas與印度演員太太喬普拉(Priyanka Chopra)以夫妻檔宣佈提名。

由奧斯卡金像影后法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)主演、美籍華裔女導趙婷的話題作《浪跡天地》(Nomadland)早前已揚威78屆金球獎頒獎禮上,趙婷更成為首位華人女性的金球導演得主,今次她亦強勢衝擊奧斯卡,以大熱姿態入圍最佳導演,《浪跡天地》亦有份角逐最佳電影及最佳女主角,還有最佳改編劇本、最佳攝影和最佳剪接,共六項提名。

趙婷近期被翻出曾在訪問中批評中國生活全是謊言,又稱美國現時是她的國家,繼而被小粉紅鬧爆「辱華」。趙婷今次以高姿態成為奧斯卡的大熱人選,其成名作《浪跡天地》殺入最佳電影八強,其他對手還有《爸爸可否不要老》(The Father)、《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)、《超犀女王》(Promising Young Woman)、《曼克》(Mank)、《金屬之聲》(Sound of Metal)、《Judas and the Black Messiah》及韓國演員主演的《農情家園》(Minari)。

至於影后方面亦鬥得難分難解,《超犀女王》的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)是今屆大熱之一,還有《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)黑人女星維奧拉戴維絲(Viola Davis)、《心碎的女人》(Pieces of a Woman)的雲妮莎卻比(Vanessa Kirby)、《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!