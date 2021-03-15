由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yuen、韓藝璃、Alan Kim主演的《農情家園》（Minari），在外國橫掃多個獎項，當中在下月舉行的奧斯卡頒獎禮今晚公佈最終入圍名單，尹汝貞憑電影獲提名最佳女配角，是韓國首位演員入圍爭奧斯卡。

被外媒睇好獲獎

尹汝貞將與《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）的Maria Bakalova Algar、《曼克》（Mank）的雅曼達施菲（Amanda Seyfried） 、《爸爸可否不要老》（The Father）的奧莉花高雯（Olivia Colman）以及《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）的格蘭高絲（Glenn Close）爭獎。

尹汝貞是第一個在奧斯卡頒獎典禮上獲得演技獎提名的韓國演員。 繼《櫻花戀》日本女星梅木三吉、日本女星菊地凜子等人後，再次有亞裔演員衝擊奧斯卡，當中尹汝貞被外媒睇好有望成為繼梅木三吉後，第二位獲獎的亞洲演員。

獲超過30個獎項

《農情家園》除入圍最佳女配角外，還入圍最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳原創劇本及最佳配樂，共有六項提名，但仍不及《曼克》有十個提名，成為今次最多提名之作品。《農情家園》講述韓裔美國人的家庭故事，改編自80年代懷着美國夢而移居美國的韓裔美國人鄭李爍導演的真實故事，尹汝貞在劇中飾演為了幫助女兒，而從韓國來到美國的奶奶順子一角。尹汝貞此前已憑電影在國際影壇上先後獲得逾30個演技獎。

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