紀錄片《理大圍城》被親中報章《文匯報》狙擊，原先今日舉行「香港電影評論學會大獎─得獎電影巡禮」的高先電影院，下午發公告稱因放映事宜受到過度關注，為避免引起不必要的誤會而取消兩場《理大圍城》放映。

早前《理大圍城》放映消息一出，吸引大批市民排隊購票，今日場次無奈取消，有買到戲飛的觀眾陳先生仍到場支持，陳先生與朋友合共買了6張戲飛，不打算退票，他說：「今日大約5點喺facebook知道冇得睇，唔打算退票，大家手足，當係捐錢又好，咩都好，好多嘢都係互相幫忙。」

陳先生體諒取消場次：「呢個唔係佢哋（戲院）嘅問題。」他昨日已在網上得知親中報章批評《理大圍城》及戲院，已有預感最終不能播放。問到會否擔心以後看不到《理大圍城》？他說：「鬥長命囉，大家而家都係同政府鬥長命，終有一日我哋都會睇到，就算我哋睇唔到，事實上內容，我哋好多人都知。」他表示一心買飛支持。《文匯報》在社評指《理大圍城》「仇視國家情緒」，陳先生直言：「我又唔會睇呢份報紙，我唔知佢講咩意見。」

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