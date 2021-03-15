隨着高先電影院剛宣佈取消兩場《理大圍城》放映，《理大》登上商營影院大銀幕願望落空。電影發行商影意志下午在facebook專頁仍感謝高先電影院的嘗試，打不死稱仍會繼續找場地放映。

影意志稱社會環境嚴苛，但仍會堅守香港紀錄片工作者崗位，會繼續安排放映。惟影意志預視放映工作會越來越困難：「上映或發行從來都不是一件易事，請大家關注影意志將來其他放映形式。」影意志亦再次感謝電影評論學會頒最佳電影獎予《理大圍城》，令該紀錄片能留在香港電影歷史上，又再次以得獎感言「保持憤怒」，對香港現今的狀況作出控訴。

網民留言支持電影，建議可以考慮在台灣上映，或者出DVD版本收藏，亦有人召喚杜汶澤，希望阿澤的網台喱騷可以幫忙。事實上，香港抗爭紀錄片《佔領立法會》曾參加去年的金馬影展，可以在當地上映，《佔領立法會》亦入圍第 57 屆台灣金馬獎最佳紀錄片。

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