周潤發的逾70歲胞姊周聰玲獨居堅尼地城，近日該區爆出健身群組，病毒鏈在社區擴散，中半山和西半山不少豪宅都爆疫。黃夏蕙昨獲悉老友玲姐居住大廈有人確診，玲姐和其他鄰居都要進行強檢，夏蕙BB馬上致電問候。《蘋果》今日聯絡玲姐，她在電話中說：「係呀，我住嗰楝大廈有人『中招』，大堂貼晒通告要去指定嘅檢測站做強制檢測。」

玲姐昨不敢怠慢，馬上在指定時間內到堅尼地城士美菲路的採樣站輪候檢測，她續說：「噚日都多人去排隊，我都排咗成2小時。之前見多人，我索性去買咗餸，返屋企煮咗嘢食先落樓去。」玲姐最擔心是過了指定時間強制檢測會收告票罰款，所以她非常守規矩，她說：「呢幾日西環封區，交通又亂，我屋企都買定物資，夏蕙BB成日畀口罩我，我屋企又有米，煲粥、煮飯食15日都冇問題。」玲姐表示檢測報告未出，她會耐心等待，「應該冇事。」玲姐原來一個多星期前都去打了科興疫苗，她說：「月尾我都打第二針。」

近日搬往堅尼地城的裕美都擔心區內爆出第五波，她即撤走，今日在電話中說：「我家附近都有健身中心，好采唔係群組嗰間，我都驚驚地呀，已搬過去林作度住幾日避疫。」不過疫情不受控周圍走，居住半山麥當勞道複式豪宅的林作的家都不一定百分百安全，裕美說：「除咗做嘢，我都唔敢出街。我成日驚自己會『中招』，我身體差，所以都唔會出街食，會好小心。」問到裕美可會打疫苗預防，她斬釘截鐵說：「唔敢打住，唔想做白老鼠。」

此外，大台小花鄧佩儀昨日也在IG story貼出往檢測的相片，她解釋：「因為前幾天在君悅酒店待了3小時，而那裏有確診，所以來檢測，大家不用擔心。」

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