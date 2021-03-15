韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，昨晚播出第8集，劇中宋仲基為對抗巴別集團不惜扮基追仔，刺激收視回升至10.38%，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

親暱摸臉

劇情講到宋仲基於庭上揭露巴別集團旗下巴別化學的醜聞，令巴別集團形象受損，缺乏資金的巴別集團，「威脅」新廣銀行投資巴別集團，而宋仲基及全汝彬一方為了攪亂投資計劃，全汝彬要求宋仲基扮基，色誘喜歡男生的銀行總裁金聖喆。劇中金聖喆完全迷上宋仲基，二人去遊樂場約會，金聖喆又從後抱宋仲基、又摸對方的臉，更咀宋仲基的臉，不過宋仲基就表情無奈，場面甜蜜又搞笑。雖然新廣銀行最終仍有跟巴別集團簽約，不過宋仲基亦成功令金聖喆及巴別集團當眾出醜。

傳統食物引爭議

另外，於昨晚一集中，因出現大陸品牌的植入式廣告而引起韓國網民爭議。據知由於在劇中出現的品牌，在韓國當地本身是很難買到，加上是大陸品牌出的韓國傳統食物，而近期中韓兩地網民先後因為泡菜、韓服等事起爭議，因此《Vincenzo》出現大陸品牌製作的韓國傳統食物，引起韓國網民不滿，更有人留言批評：「製作組要錢不要國家了？」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！