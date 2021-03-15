武漢肺炎疫情經歷第四波，重挫香港經濟，更打擊電影業。政府早前對戲院無情開刀，以至香港龍頭院線UA戲院清盤，放映渠道大幅減少，香港電影未來將會更加困難。雖然電影業前路茫茫，但東方影業老闆黃百鳴卻鼓勵同業不要放棄，並同步在香港影視娛樂博覽2021上公佈公司未來計劃。

黃百鳴表示去年疫情令失業率上升，很多重要項目停擺，電影屬於奢侈品，更是可有可無，但公司沒因此停下來，去年共製作了5部電影，「越艱難越要開戲，如果香港無戲開，就會有大量電影人才失業轉行，當市道好轉時，香港電影會因為落後而失去競爭力。所以我們不能停，要keep住不斷創作、製作，讓更多電影人有工開，keep住練習，新人有機會學習，薪火相傳，香港電影總會有希望。」

去年製作的電影，包括有古天樂與張智霖主演的反貪系列《G風暴》、惠英紅與吳岱融主演的寫實倫理電影《一路瞳行》、鄭嘉穎與陳靜主演的懸疑驚慄電影《焚身》、吳千語與江爗生@Mirror等年輕演員掛帥的都市愛情喜劇電影《忽然心動》。而譚耀文、張繼聰、栢天男及張建聲主演的《逃獄兄弟》，電影首映時影評不錯，偏偏又遇上戲院被迫停業，冷卻了影片熱度，惟有改模式於網上點擊放映，最終以本土港產片姿態，於網絡平台衝破2,100萬點擊，成為了當月的點擊分賬冠軍。

東方影業已落實夏天開拍《逃獄兄弟2》，由原班人馬主演，以及張晉繼續領軍的功夫動作片《張天志2》，黃百鳴說：「由小品到大製作、商業或藝術，每種電影都有各自的捧場客。希望透過多元化的電影題材，能夠吸引更多人欣賞港式電影，有觀眾就有機會，香港電影必定會再次發光發亮，生生不息。」

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