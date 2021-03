61歲的余安安自2003年跟前夫李萬祺離婚後,她母兼父職照顧一對女兒李文琪(Marcia)和李文騫。兩名女兒都咪孝順媽咪,33歲長女李文琪於2016年結婚,她和老公Jeremy享受了5年的二人世界,終於造人成功,即將升呢婆婆的余安安昨日趁白情人節公佈喜訊,她貼出陪大肚囡囡到海邊散步的相片,李文琪的肚子開始大,余安安即擺出用手作狀「兜」着女兒孕肚的相片,同行還有女婿Jeremy,余安安也貼出花相,相信是他們散步時看到路邊開得盛放的靚花就順手拍照。

余安安把相片分享到IG後留言:「Nice little walk after lunch with my babe!」即將成為三代同堂,余安安當然也非常期待,粉絲大讚她是「最靚嘅婆婆」。余安安疫下經常在家煮大餐,尤其過時過節更會加料,李文琪陀B需要吸收更多營養,有媽咪的住家飯吃,當然也特別養胎,李文琪雖然挺着圓圓肚子,但她手腳都未見腫脹。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!