61歲的余安安自2003年跟前夫李萬祺離婚後，她母兼父職照顧一對女兒李文琪（Marcia）和李文騫。兩名女兒都咪孝順媽咪，33歲長女李文琪於2016年結婚，她和老公Jeremy享受了5年的二人世界，終於造人成功，即將升呢婆婆的余安安昨日趁白情人節公佈喜訊，她貼出陪大肚囡囡到海邊散步的相片，李文琪的肚子開始大，余安安即擺出用手作狀「兜」着女兒孕肚的相片，同行還有女婿Jeremy，余安安也貼出花相，相信是他們散步時看到路邊開得盛放的靚花就順手拍照。

余安安把相片分享到IG後留言：「Nice little walk after lunch with my babe！」即將成為三代同堂，余安安當然也非常期待，粉絲大讚她是「最靚嘅婆婆」。余安安疫下經常在家煮大餐，尤其過時過節更會加料，李文琪陀B需要吸收更多營養，有媽咪的住家飯吃，當然也特別養胎，李文琪雖然挺着圓圓肚子，但她手腳都未見腫脹。

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