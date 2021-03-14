科幻電影（以及任何科幻故事）的真正重點，必定是概念，而不是作為外殼的硬件設定。不少經典科幻電影的概念，其實都借用了哲學家的思想。

撰文：月巴氏

1999年 真假現實

《22世紀殺人網絡》（The Matrix）

無論是bullet time以及對香港功夫片的詮釋，都帶來嶄新的悅目視覺，但華高斯基姊妹（在當年還是華高斯基兄弟）真正的厲害，是借用了不少哲學觀念，最核心是美國哲學家Hilary Putnam提出的「桶中之腦」，活在Matrix的人類，就像一個個被養在缸中的腦，以為自己經歷着真實生活，原來一切都是假的。

2002年 未來惡意

《未來報告》（Minority Report）

Philip K. Dick同名小說改編。2054年，三個擁有預知能力的孩童，可以預知哪些人企圖犯罪，未來警察就在他們犯下嚴重罪行前，預先逮捕他們，徹底防止罪行發生。問題是，一個只存在於腦海而還未實踐的惡意，是否已屬於犯罪？而這樣憑預知來裁定人類犯罪，算不算「命定論」？人還有沒有自由意志？

2014年 科幻驚慄

《智能叛侶》（Ex Machina）

有關人工智能的電影，大把，但不少都陳腔濫調。《滅。境》（Annihilation）導演Alex Garland首作，借用了Alan Turing在1950年發表、又名「模仿遊戲」的「圖靈測試」，拍了一個極好看的科幻驚慄故事，更獲提名第88屆奧斯卡最佳原著劇本，但輸了給《焦點追擊》（Spotlight）。