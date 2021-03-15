由香港紀錄片工作者拍攝的紀錄片《理大圍城》，紀錄港人無法磨滅的傷痛。電影完成後，一直備受打壓，先是沒有影院敢上映，光碟送檢時變成碎片歸還，更在上映前兩小時，忽然被電檢處評為III級，類似情況多不勝數，但仍無阻《理大》奪取海外電影獎。

《理大》由「影意志」發行，一直以來只能夠安排在灣仔藝術中心上映，雖然場場爆滿，依然沒有商營電影院肯排期上映，相信是院商怕得罪有關當局而作出的自我審查。其實在藝術中心放映，亦非一帆風順，去年9月臨放映前兩小時，影意志收到電檢處臨時通知，更要求加上：「影片紀錄2019年11月在香港理工大學及周邊地點發生的嚴重事件，當中有部分描述或行為，根據現行法例可能會構成刑事罪行。此外，影片部分內容或評論亦可能未獲證實或有誤導成份。」否則不准放映，發行商在沒選擇之下只能照辦。其實早在電影送檢時，已發生極荒誕的「理大碎片」事件，事緣送檢的光碟，電影交還時變成一堆碎片，事後解釋「光碟是在影碟機內碎裂」。在高先電影院宣佈舉行「香港電影評論學會得獎電影巡禮」時，《文匯報》即發表社評，批評《理大》一片「美化」暴力，「煽動對抗警方和特區政府，散播仇視國家情緒，有違反《電影檢查條例》及香港國安法的明顯嫌疑」，促請電檢處禁播云云，打壓可算不遺餘力。

內在的禁制依然無阻《理大》獲得國際的關注，去年不單入圍荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節 （IDFA），更贏得最佳剪接獎。IDFA評審報告讚揚此片的鏡頭運用，拍攝時總是在「適當的距離」，緊湊剪輯讓觀眾感受到在理大中的黑暗日子「透過其書寫與剪輯質素，電影成就了一個弱小群體勇敢面對強大掌權者的普世故事。」香港紀錄片工作者在發表英語獲獎感言時，結尾以廣東話說出「香港人，不會忘記」，又拍短片還完一隻碎裂光碟，諷刺香港電檢處。而今年《理大》更被香港電影評論學會選為最佳電影。

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