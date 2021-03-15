鍾舒漫（Sherman）和陳潔玲去年因合作抗疫產品生意發生金錢糾紛，Sherman追討陳潔玲約4萬元退貨款項不果，入稟小額錢債審裁處追討，二人今日再為案件去到西九龍裁判法院出庭應訊。審裁官於庭上同意申索人鍾舒漫提出修改證人供詞要求，並指示雙方提交去年5月其產品消毒噴霧在市場的格價作為證據，並安排本年6月16日下午2時30分，在同一法庭再應訊。

鍾舒漫由胞妹鍾舒祺及兩名友人陪同下於下午2時抵達，陳潔玲與男友謝趠汎（Victor）於2時許抵達。案件今日未有太大進展，待相方再提交有關證據，聆訊於6月續審。被Sherman指於糾紛後拒絕與她聯絡的陳潔玲，由男友陪同離開法庭時表現輕鬆。陳潔玲強調：「自己一直冇逃避責任，只是受到鍾舒褀騷擾同粗口問候，覺得唔需要再私人聯絡，事件亦交由律師處理。」

相信法庭裁決最公平

對於妹妹鍾舒祺被指出言騷擾對方，Sherman撐妹妹沒有這樣做，並說：「大家都選擇相信自己信嘅嘢，我相信對方都有自己嘅story。」Sherman表示一直有提出和解協議，強調只想取回金錢，她認為現在交由法庭審議是最公平，Sherman透露，陳潔玲於去年12月提出可以將貨物退給Sherman，但Sherman有感貨品已經過期，已沒有價值，不明白對方的用意何在。

【案件編號：SCTC 031101/20】

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