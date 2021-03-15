今年格林美於香港時間今早舉行，樂壇天后Beyonce憑歌曲《Black Parade》獲得最佳R&B藝人，令她正式成為史上獲得最多格林美獎的女歌手，Beyonce領獎時，Taylor Swift開心到在台下拍爛手掌。

天后Beyonce日前被指不會出席頒獎禮，原因是因為男歌手The Weeknd指大會的「秘密委員會」操控提名名單，宣佈從今不會再遞交音樂到格林美，繼而引發杯葛事件，不過Beyonce最終亦有與老公Jay-Z出席。Beyonce憑歌曲《Black Parade》奪得最佳R&B藝人獎，是她獲得的第28個格林美獎項，令她成為史上獲最多格林美獎的女歌手。Beyonce較早前憑與Megan Thee Stallion的合唱歌《Savage》已獲得最佳饒舌藝人和最佳饒舌歌曲獎，亦憑歌曲《Brown Skin Girl》與9歲女兒Ivy Blue獲得最佳MV。

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