第35屆日本金唱片大獎公佈得獎名單,已經休團的尊尼事務所王牌組合嵐,過去一年間成為最高唱片總銷量的得主,第七度封「Artist of the Year」,嵐的大碟銷量逾101.2萬張、細碟多達126.2萬張,在疫情下仍成績驕人,並贏得五項殊榮。

樂壇才子米津玄師憑專輯《STRAY SHEEP》也奪三獎,包括「Album of the Year」、「Best 5 Album」等,瑛人、LiSA則獲頒特別獎。

嵐的同門師弟SixTONES與Snow Man合作推出的出道細碟《Imitation Rain/D.D》勇奪「Single of the Year」,而SixTONES更贏「New Artist of the Year」。

另外,Snow Man成員目黑蓮受到力捧,將登下星期出版雜誌《an.an》的新一期封面,濕身上陣晒胸肌,配合該期的「色氣」主題。

