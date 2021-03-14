有些戲，睇一次已夠皮。有些戲，就算keep住翻看，依然精采無比。由VCD到DVD到藍光到現在經過4K修復在大銀幕重映，睇過N次了，《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）依然是劃時代的。必須先旨聲明，這一篇，不是也不敢為大家解讀，頂籠只是提供一個切入角度，以及一些方便理解故事的前設。

撰文：月巴氏

在1995年，屋企部電腦只能用來打功課，不能上網：sorry，當時根本連上網是甚麼都不知道。那一年，《攻殼機動隊》動畫版面世。記得是在先達買翻版VCD看。自細就喜歡漫畫原作者士郎正宗，《攻殼機動隊》日文單行本也有買，買來只為睇公仔，押井守的電影版，卻將草薙素子由一個性感又不失cutie的典型日漫人物，變成一個沒表情、眼神空洞、活得虛無的cyborg，虛無是因為：她不能確定「我」的身份和存在。

擴闊心靈的涵意

後來讀了一點哲學，才明白原著英文名字「Ghost in the Shell」的意涵，原來借用了英國哲學家Gilbert Ryle「Ghost in the Machine」的說法，這說法來自他的著作《The Concept of Mind》，用來反駁笛卡兒（Descartes）的二元論（mind-body dualism）：「人」，是由「心靈」和「肉體」構成，「肉體」像一部機器，需要「心靈」在內裏操作；所謂「人」就是以這種「心靈」+「肉體」的形式存在，作為物質的肉體會腐毀，只有非物質的心靈才是不朽（這繼承了高舉靈魂輕視物質的西方哲學傳統）。

導演押井守不是要反駁這種二元論觀點，而是沿用，但同時擴闊了心靈的涵意：在未來，科技已能夠將心靈（或意識）複製、上載、下載，於是一個人可以擁有不屬於自己的記憶，故事裏便有個中年人，一直以為自己有老婆和女兒，原來只是被植入一段不屬於他的記憶。這裏呼應了形而上學「同一性」（identity）的問題，人如何證明昨日的我等同今日的我？英國哲學家洛克（John Locke）主張，記憶就是最好的證據，但在他生存的17世紀，還沒有記憶可被植入這種想法。

非人類延續生命

活在2029年的草薙素子卻有個想法：全身都是義體的她，可能一早已死，所有記憶，都是被人為植入電子腦，她根本不是她。2018年荷李活電影版承繼了這個身份思考，到最後，她終於知道自己真正身份，決定繼續留在公安九課，安心地，以被政府賦予的身份為政府工作。押井守卻讓陷入身份和存在困惑的草薙素子，以一種非人類所能想像的方式延續生命，拋卻了肉身（shell），與「傀儡師」這個由人類製造卻有了自我意識的電腦程式結合，永恆存活於廣大的網絡中，得到終極的自由。在那個連上網都還未普及的1995年，我們恍如預見了生命在未來網絡世界的演化。

《攻殼》故事，發生在以香港作為藍本的「新港市」。其中一場長三分半鐘的戲，只以川井憲次的空靈配樂，配合雨中新港市的不同景貌，穿插草薙素子在城市裏的蹤迹，迷惘的她，是城市的遊魂。當同屬cyberpunk經典的《阿基拉》以2019年新東京作為科技與欲望失控的場所，押井守就以一個被再創造的香港，作為外殼，承載一個生命演化的故事。當草薙素子在想像的香港得到自由，我們呢？