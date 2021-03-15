格林美於香港時間今早舉行，饒舌歌后Cardi B雖然沒有獲得任何獎項，但她卻挑戰尺度，與Megan Thee Stallion大唱鹹濕歌《WAP》，穿着愛美神導彈戰衣的Cardi B還瞓身倒奶兼擘腿作忘我演出。

Cardi B與Megan Thee Stallion以脫衣舞夜店作為演出主題，兩人穿着閃令令銀色戰衣及高踭鞋，又在大床上跳舞。由於尺度關係，歌詞亦需要修改才能通過電檢。Megan亦獨唱與天后Beyonce的合唱得獎歌《Savage》和《Body》，期間還High到踢腿玩一字馬，不過Beyonce就未有同台演出，而Cardi B就接住獻唱新歌《Up》。

雖然今屆格林美只以現場加視訊方式舉行，但亦無損行紅地毯的女歌手露肉鬥吸睛的氣氛，當中以饒舌女歌手Doja Cat的服飾將誇張，所穿的Deep V連衣裙Deep到落肚臍，不過她在台上表演歌曲《Say So》時卻由頭包到落腳做密實姑娘。此外，穿着西裝的鄉謠女歌手Ingrid Andress亦中門大開，並戴上頸鏈遮心口。而Miley Cyrus的細妹Noah Cyrus就以性感低胸嫦娥Look現身，但仍不及若隱若現的Dua Lipa搶眼。

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