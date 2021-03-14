雷深如（J.Arie）2013年加入樂壇，出道時被太陽娛樂力捧，更一度成為新人王，經過7年之癢，她於2019年離開，轉做獨立歌手，事事靠自己，一度孤苦無依，同年邵氏向她招手，J.Arie以為大樹好遮蔭，毅然簽下一紙5年賣身契，原定2024年中才約滿，估不到合作一年半，J.Arie便在今年情人節解約離開，回復自由的她日前在觀塘接受《蘋果》專訪，大爆「分手」內幕。

J.Arie簽約邵氏初期非常低調，嘗試學做乖乖女配合，不過去年先後推出《雙面哈菲》和性上癮為題材的《陰陽道具》，才女變「性女」，她在音樂上偏激大爆發，當然嚇壞大台高層，為免雙方對立，J.Arie最後選擇解約求生。好唔容易等到鬆綁，J.Arie興奮高呼：「冇約嗰一刻，我感覺鬆咗一口氣，終於我可以做《蘋果》訪問喇！」

「其實我張合約話長唔長，話短唔短，2019年年中動筆簽時，我未清楚自己音樂路向，年尾屎忽痕寫咗一本「誠實日記」，當中記載咗我之前未夠膽面對自己嘅一啲諗法同歪理，寫完認清自己原來係咁，接連又創作咗《雙面哈菲》同《陰陽道具》兩首歌。」J.Arie越見清晰自己路向，她不想創作商業歌，只想隨心而寫，但這些作品都被評為精神病系列，叛逆難馴的她勉強綁死在邵氏，相信只會兩敗俱傷，J.Arie就嘗試跟高層樂易玲傾談解約。

「我同樂小姐講，我同公司direction咁唔同，可唔可以放生我，畀我做自己想做嘅嘢，佢就覺得我做嗰啲歌，搞到個人咁癲，好唔正面，係返唔到大陸，我答佢我可以為音樂付出一切，我唔介意返唔到大陸，我當日簽大台，係諗過想入屋，想擴展香港以外巿場，係包括東南亞同大陸嘅。但其後發現自己喺音樂上行咗偏風，越嚟越違背呢間公司要求藝人健康、正面、好乖形象。樂小姐都應該預計唔到我咁癲，高層睇咗我《雙面哈菲》MV，唔認同我用咁嘅形式講重生，當中我又有100種輕生念頭，我知佢哋唔係咁happy。」

劇集做路人甲

J.Arie自嘲，「可能佢哋都好後悔，點解會有個罅位放咗我入嚟，呢個 靚妹好唔聽話，教而不善，當我再嚟一首激過《雙面哈菲》嘅《陰陽道具》。大家都唔係win win情況下，我就問公司可唔可以放生我，畀我一條生路，養住我都影響到佢哋，擺我入佢啲劇係返唔到大陸。」J.Arie最終如願獲放生，回顧這一年半做邵氏藝人，「拍過兩套劇，總共有4句對白，其中一套係《非凡三俠》，公司特登安排我飛去大馬拍一場戲，我喺cafe見到Chilam（張智霖），遞本書同佢講『你可唔可以同我簽個名，我係你fans』，最後套劇出街，我變咗wide shot，對白被cut走。另一套係《陀槍師姐2021》大結局嗰集，出場講我殺咗男朋友落口供時爆喊，呢套我有3句對白....出咗3秒，叫做同陳豪、宣萱同場。」J.Arie兩次演出機會，角色完全沒發揮，跟路人甲根本冇分別。

J.Arie跟邵氏合約不是包薪，一年一騷，工作年半拍兩劇4句對白，結算出糧有4位數字。疫情下演藝工作驟減，問到J.Arie這段艱辛日子是否靠食老本？她衝口而出：「老本？首先我從來都冇老本，入行8年都未試過包薪。」她直認每月量入為出，被迫做「月光族」，「呢刻銀行戶口積蓄有5位頭，算入行以嚟最多錢。2013年做新人時，因為有新鮮感多啲嘢做，過咗兩年冇承繼。所以我學識唔能夠靠等，要自己製造機會，發揮小宇宙，又做下網上節目，咁樣少少少少就湊埋一份糧。」

全日只吃菠蘿油

音樂發燒友J.Arie勇字當頭，為追夢不惜一切。她最大開支是做歌，由創作到拍成MV，慳錢下一腳踢，「我只會搵一位攝影師拍MV，其他production、剪片、監制同宣傳自己做晒，但慳極做一首歌至少都要8萬蚊，我而家係鋪鋪清，儲夠錢就出一隻。我見過有歌手成日hashtag一句『貼錢返工食樹皮』，呢句都係我心底話，好認同。」J.Arie不至於食樹皮，但都節衣縮食，「咁多年我為做音樂咁願捱麵包，有時全日食個菠蘿油加杯熱奶茶，21蚊搞掂，全日只食呢餐，唔怕肥，其餘時間飲吓水，食吓梳打餅。」J.Arie每日銀包都只放2、300元，出入盡可能坐巴士、港鐵，如非必要才豪搭的士。J.Arie自爆曾試過為省錢，請化妝師化靚妝keep兩日去開工，結果翌日皮膚敏感。

J.Arie現在最大心願是明年出碟和開一場演唱會，為了這目標，她不介意死慳死抵。決定離巢，掙脫珈鎖，她自覺距離目標近了。「我認清自己，放下心頭大石，唔使再扮斯文，完全做返自己，索性再由零開始。」J.Arie的學歷不錯，入行前是港大法律學士，可是未有學以致用，「當年唔理父母反對要入行做音樂，我唔覺得好嘥，將來走投無路。我先返去做律師。最初入行，我係有10年計劃，到而家都過咗8年。我個timer想重頭計過，我而家31歲，到40歲時再睇下點，時再返去做讀番個法律牌，暫時冇嘢可阻到我，唔係咁諗就唔夠盡力。好多人或者覺得人大了過唔到自己心理關口，我就好擺得低，即使到時40歲入律師樓做Junior畀人使，我都唔介意。我唔怕跌、唔怕捱，想趁後生嘗試多啲嘢。」

在圈中浮沉8年的J.Arie除習慣了辛酸，還學會釋懷，「只要唔同人比較，唔去諗人哋點樣，自己就唔會去流一滴眼淚，不過有時我都會無端端沖涼時喊咗，人人都有辛酸，但我哋好多時只睇到人哋風光，千祈唔好唔小心比較咗...我只係同自己比較，希望今日比噚日進步。」

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